Biden commence sa guerre contre la banlieue ⋆ .

Le projet de loi «infrastructure» de Joe Biden ne vise pas à améliorer les routes, les ponts et d’autres éléments de notre infrastructure en Amérique. Il s’agit de transformer l’Amérique aussi radicalement que possible grâce à une législation sur les dépenses.

Il ne faut donc pas s’étonner que le projet de loi comprenne une attaque contre le zonage unifamilial. Stanley Kurtz a les détails. Il commence par fournir le contexte:

Avec l’introduction de son énorme projet de loi «d’infrastructure» de 2,3 billions de dollars, la campagne du président Biden pour mettre fin au zonage unifamilial de banlieue a commencé. Si vous pensez que ce problème a été débattu et résolu lors de la campagne présidentielle de 2020, vous vous trompez. Il est vrai que la plate-forme de campagne de Biden s’est engagée ouvertement et sans équivoque à abolir le zonage unifamilial. Dès que le président Trump a fait une question de cet engagement, cependant, Biden est resté pratiquement silencieux sur la question et la presse de soutien démocrate a faussement nié que Biden avait des conceptions sur le zonage unifamilial. Maintenant qu’il est président, le projet de loi sur les infrastructures de Biden comprend ouvertement des programmes conçus pour «éliminer» le zonage unifamilial (que Biden appelle le «zonage d’exclusion»).

Comment le projet de loi y parviendra-t-il?

Selon la fiche d’information publiée par la Maison Blanche, «Biden appelle le Congrès à adopter un nouveau programme de subventions compétitif innovant qui attribue un financement flexible et attractif aux juridictions qui prennent des mesures concrètes pour éliminer [‘exclusionary zoning’]. » En d’autres termes, Biden veut utiliser un gros pot de subventions fédérales comme appât. Si un comté ou une municipalité accepte d’affaiblir ou d’éliminer son zonage unifamilial, il reçoit les dollars fédéraux.

Comment le gambit législatif de Biden se compare-t-il au règlement nocif «Affirmativement promouvoir un logement équitable» que l’ancien président Obama a imposé et que Biden soutient?

La réglementation de l’ère Obama-Biden visant à promouvoir un logement équitable (AFFH) – que Biden s’est engagé à relancer – fonctionne de la même manière [to the “infrastructure” legislation]. La différence est qu’en ajoutant un autre pot gigantesque d’argent fédéral aux subventions globales de développement communautaire qui sont l’attrait de l’AFFH, Biden rend encore plus difficile pour les banlieues de résister à l’application – et encore plus punitif pour les juridictions qui renoncent à une part de la les impôts fédéraux qu’ils ont déjà payés afin de protéger leur droit à l’autonomie.

La question est de savoir si les localités renonceront à leur droit de zone en échange de l’argent qui leur est suspendu dans le projet de loi «infrastructure». La réponse dépend (1) du montant de l’argent suspendu et (2) de la prospérité relative de la localité. Stanley explique:

Les banlieues prospères peuvent renoncer aux subventions dans un effort pour assurer leur indépendance. Le succès de l’initiative de Biden dépend en partie du montant exact alloué aux subventions liées à la réforme du zonage. Les détails de cette demande n’ont pas encore été publiés, mais les 213 milliards de dollars alloués à l’initiative totale de logement abordable de Biden laissent de la place pour un très gros pot pour la partie anti-zonage.

Stanley craint que même les banlieues prospères soient incitées à renoncer à leur droit de zone:

Si j’administrais les divers programmes fédéraux de logement de Biden, je le ferais inciter les banlieues aisées à accepter des subventions à des conditions clémentes. L’astuce est qu’une fois qu’une juridiction accepte une subvention HUD, il doit signer une déclaration promettant «de promouvoir un logement équitable». Maintenant que Biden va faire revivre l’ancienne règle Obama-Biden AFFH, cet engagement peut être utilisé par des organisations à but non lucratif activistes ou l’administration elle-même pour poursuivre les localités pour ne pas avoir répondu à la définition outrageusement élargie de ce terme énoncée dans l’AFFH d’Obama. Ce sont des costumes comme celui-ci qui ont entraîné le comté de Westchester, à New York, à travers des années de contrôle et de tourments fédéraux. La simple menace de telles poursuites a intimidé les responsables démocrates de Dubuque, dans l’Iowa, à abandonner l’autonomie de leur ville à l’administration Obama.

(Je souligne)

En tout état de cause, Biden a tiré le coup d’envoi de sa campagne pour abolir le zonage unifamilial de banlieue.

Qu’y a-t-il à faire? Stanley conseille aux républicains «d’exposer le projet de loi« d’infrastructure »de Biden comme le projet de loi de zonage anti-banlieue qu’il est en fait.» De cette façon, le GOP peut «changer le récit de« l’infrastructure »d’un arbre de Noël parsemé de friandises à un marteau pour briser votre mode de vie.»

Ensuite, alors que la guerre de Biden contre les banlieues s’élargit grâce à la réglementation, les républicains devraient «faire une question de l’attaque de Biden contre le zonage unifamilial» afin de «diviser les démocrates au milieu».

Les médias continueront d’essayer de couvrir Biden. Mais une fois que l’administration commencera à appliquer l’AFFH, la réalité de ses politiques émergera. Les démocrates de banlieue formés à l’université n’aimeront pas ça.

Stanley souligne la répression des efforts anti-zonage de la part des circonscriptions démocrates du quartier SoHo de New York et même des résidents de groupes minoritaires du sud de Los Angeles. Il conclut que «si les républicains trouvent le courage de résister aux absurdités habituelles et de s’opposer à cette tentative du grand gouvernement de tuer le système fédéraliste lui-même, ils trouveront non seulement la grande majorité des républicains, mais un grand nombre d’indépendants et de démocrates dans leur coin.