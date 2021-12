Biden conseiller principal pour la migration quittant la Maison Blanche

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le conseiller principal du président Biden pour la migration, Tyler Moran, quitte la Maison Blanche fin janvier, bien qu’il n’ait pris ses fonctions qu’en juillet.

« Tyler a été un membre inestimable de notre équipe depuis la transition et un atout considérable dans nos efforts pour reconstruire un système d’immigration juste et humain », a déclaré la conseillère en chef de la politique intérieure de Biden, Susan Rice, à Politico dans un communiqué.

La Maison Blanche a déclaré que Moran n’avait jamais eu l’intention de rester plus de la première année, notant qu’elle avait fait la navette en avion depuis son entrée en fonction.

Mais la Maison Blanche a fait des déclarations similaires à propos de la personne précédente pour remplir le rôle, Amy Pope, après que Moran a remplacé Pope en juillet.

« Amy avait toujours eu l’intention de rejoindre l’administration Biden pour une courte période avec un départ prévu au milieu de l’été », a déclaré la Maison Blanche à l’époque.

Selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines, les rencontres avec des migrants à la frontière sud sont passées de 189 034 en juin à 213 593 en juillet. Les chiffres ont commencé à baisser légèrement en août et septembre, passant de 209 840 à 192 001. Mais ces chiffres s’écartaient également fortement de la même période en 2019 et 2020, faisant plus que doubler le sommet de 104 311 de juin 2019.

Le départ de Moran est un autre changement pour l’équipe frontalière de Biden, qui a également vu le « tsar des frontières » Roberta Jacobson partir en avril en plus de plusieurs assistants de niveau intermédiaire et inférieur.

La Maison Blanche n’a pas encore nommé de remplaçant pour Moran, bien qu’elle ait exprimé sa confiance que six semaines seraient suffisantes pour trouver quelqu’un pour remplir le rôle.