Biden construit un mur financé par les contribuables autour de la maison de plage du Delaware et tue le projet frontalier: Hannity

Vendredi, dans son monologue d’ouverture, Sean Hannity a déchiré le président Joe Biden pour ce qu’il a qualifié d’hypocrisie après que des informations ont fait surface selon lesquelles le démocrate du Delaware ferait construire un mur autour de sa maison d’été à Rehoboth Beach aux dépens du contribuable américain.

Hannity a ensuite critiqué le président pour ce qui s’est avéré être une ligne d’applaudissements lors de sa mairie de Baltimore jeudi, dans laquelle il « se moque[ed] L’obsession des Américains pour la liberté » en invoquant le mantra du Premier amendement dans des commentaires critiquant les policiers qui refusent de se soumettre au vaccin contre le coronavirus.

« Ça va le faire, Joe, juste cracher au visage de millions d’Américains … ça leur fera voir la lumière », a déclaré l’animateur.

« Joe Biden et ses conseillers radicaux ne se soucient pas de la sûreté et de la sécurité, ils ne se soucient que de la politique – il suffit de regarder la frontière. »

Hannity a noté que Biden cherchait à « apaiser la gauche radicale » en mettant fin au projet de mur frontalier du président Trump, en annulant les contrats et en autorisant une sortie largement sans entrave des étrangers illégaux aux États-Unis.

Un soldat de l’État du Delaware regarde Marine One transportant le président américain Joe Biden décoller de Gordons Pond à Rehoboth Beach, Delaware, États-Unis, le 20 septembre 2021. REUTERS/Ken Cedeno

« Ironiquement, au même moment, Biden a commencé la construction d’un mur géant autour de sa maison de plage – à vos frais bien sûr. »

Plus tôt vendredi, dans une allocation découverte pour la première fois par la Lewes Cape Gazette, le ministère de la Sécurité intérieure a accordé près de 457 000 $ à une entreprise du comté de Sussex, Del., pour construire un mur autour de l’adresse de la maison d’été de Biden de 2,7 millions de dollars près de Cape Henlopen.

Interrogé à ce sujet par le New York Post, les services secrets américains « ont refusé de discuter des moyens et méthodes de protection ».

La deuxième propriété de Biden dans le Delaware est sa résidence principale à Greenville, à l’extérieur de Wilmington.

Sur « Hannity », l’hôte a poursuivi en notant que la frontière sud est une « catastrophe » car un mur est plutôt contracté pour la maison de plage du président.

ÉTATS-UNIS – 12 AVRIL: Des tas de clôtures frontalières inutilisées se trouvent dans l’une des zones de transit de la construction de murs frontaliers sur le Johnson Ranch près de Columbus, NM, le lundi 12 avril 2021. (Photo de Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via .) (Photo de Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via .)

« Mais Joe Biden est tout simplement trop occupé pour visiter [the southern border] … mais pas trop occupé pour passer presque tous les week-ends au Delaware à la plage. »

Il a noté que Biden a affirmé lors de la mairie de Baltimore avoir visité la frontière sud pendant son mandat au gouvernement, mais que les faits ont été vérifiés par des observateurs.

Plus tôt vendredi, le correspondant de la Maison Blanche Peter Doocy a déclaré à « Special Report » que Biden s’était approché de la frontière sud lorsqu’il s’est rendu à l’aéroport d’El Paso et s’est rendu en voiture à un événement de campagne de 2008 à Las Cruces, dans le Nouveau-Mexique.