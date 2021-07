Biden continue de nommer une liste diversifiée de juges fédéraux à Rapid Pace ⋆ .

— de Daily Kos

Le président Joe Biden a annoncé mercredi son cinquième tour de nominations judiciaires, avec neuf candidats. Ces candidats “continuent de tenir la promesse du président de veiller à ce que les tribunaux du pays reflètent la diversité qui est l’un de nos plus grands atouts en tant que pays, à la fois en termes d’expériences personnelles et professionnelles”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué annonçant la liste.

Parmi ces nominés, selon la Maison Blanche :

Une femme qui serait la première juge fédérale d’origine sud-asiatique dans le Michigan Une avocate du travail et ancienne organisatrice syndicale qui serait également la première juge AAPI de l’Oregon sur le neuvième circuit Une procureure américaine adjointe qui serait la deuxième femme de couleur de l’histoire siéger sur le banc fédéral en Virginie Un ancien procureur de la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice qui serait le premier juge hispanique à la Cour des réclamations fédérales

Jusqu’à présent, Biden a sélectionné 32 candidats judiciaires, maintenant un rythme rapide pour les nominations et les confirmations qui fait honte à même ce que le sénateur Mitch McConnell a fait au nom de la Federalist Society et de Donald Trump. «Ce nombre est remarquable pour son contexte historique: il place Biden sur le rythme le plus rapide pour les confirmations judiciaires lors d’un premier mandat présidentiel en plus de 50 ans. Le dernier président à avoir sept confirmations à ce stade était Richard Nixon en 1969, selon un responsable de la Maison Blanche », rapporte CNN.

Les démocrates donnent la priorité aux juges comme jamais auparavant ! Merci @POTUS @SenSchumer @SenatorDurbin @SenateDems ! pic.twitter.com/KLhTyifyN9 – Christopher Kang (@cdkang76) 24 juin 2021

Cela fait à peine une brèche dans la catastrophe que McConnell et Trump ont créée dans le système judiciaire fédéral, avec les 230 juges qu’ils ont bloqués dans les tribunaux, dont trois sièges à la Cour suprême, mais il est néanmoins essentiel de pourvoir chaque poste vacant disponible. Biden a également donné la priorité à l’installation d’une liste diversifiée de juges ayant une expérience professionnelle variée, notamment en tant que défenseurs publics, avocats du travail et avocats des droits civils.

C’est crucial. Mais il en va de même pour s’assurer que les tribunaux, y compris la Cour suprême, sont équilibrés et adaptés à la réalité de l’Amérique du 21e siècle. Niko Bowie, professeur adjoint à Harvard Law et membre de la commission Biden sur les réformes de la Cour suprême, en témoigne.

« Notre engagement envers la démocratie exige que nous soyons honnêtes quant aux torts causés par la Cour suprême en tant qu’institution. » – DOIT REGARDER le témoignage de @nikobowiepic.twitter.com/Z1wP9lEP4H – Christopher Kang (@cdkang76) 30 juin 2021

« Cela nuit à nos carrières de s’aliéner les juges et cela aide nos carrières à les féliciter. À cet égard, demander à des avocats et à des professeurs de droit de témoigner sur la réforme de la Cour suprême, c’est comme demander à un travailleur de témoigner pour savoir si son patron fait du bon travail », explique Bowie. «Mais je pense que notre engagement envers la démocratie exige que nous soyons honnêtes quant aux torts causés par la Cour suprême en tant qu’institution. Nous sommes tous blessés lorsque certains d’entre nous ne peuvent pas se permettre des soins de santé parce que le tribunal a déclaré l’expansion de Medicaid inconstitutionnelle. Nous sommes tous blessés lorsque certains d’entre nous ne peuvent pas voter parce que le tribunal a rendu inefficace la Loi sur le droit de vote. […] Démocratiser la Cour suprême sera difficile, mais nous devons le faire. »

Des voix nouvelles et diverses sur les courts – et la plupart des candidats de Biden le sont – sont essentielles. Mais il en va de même pour le fait de reconnaître que les tribunaux ont été falsifiés par un effort massivement partisan – financé par le réseau d’organisations d’argent noir de la Federalist Society – pour saisir le pouvoir judiciaire. L’élargissement des tribunaux, y compris la Cour suprême, est à ce stade aussi existentiel pour notre démocratie que toute réforme.

En attendant, bravo à Biden pour l’engagement dont il fait preuve pour combler les sièges. Cette série de candidats comprend Toby Heytens, le solliciteur général du Commonwealth de Virginie, à la 4e Cour d’appel de circuit des États-Unis, et Jennifer Sung, membre du Conseil des relations de travail de l’Oregon, à la 9e Cour d’appel de circuit des États-Unis.

Cette série de candidats aux tribunaux de district comprend : Patricia Tolliver Gates, avocate américaine adjointe, qui deviendra la deuxième femme de couleur à siéger sur la magistrature fédérale en Virginie ; Jane Beckering, juge de la Cour d’appel du Michigan, à la Cour de district des États-Unis pour le district ouest du Michigan ; Shalina Kumar, juge en chef de la 6e cour de circuit du comté d’Oakland, à la cour de district des États-Unis pour le district est du Michigan ; et Michael Nachmanoff, juge d’instance américain pour le district oriental de Virginie, au tribunal de district américain pour le district oriental de Virginie.

En outre, il nomme deux juges de la cour fédérale des réclamations : Armando Bonilla, vice-président de l’éthique et des enquêtes chez Capitol One, pour être le premier juge hispanique de la cour s’il est confirmé ; et Carolyn Lerner, médiatrice de circuit en chef pour les tribunaux américains du circuit DC, à la Cour des réclamations fédérales des États-Unis.

