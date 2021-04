Biden crée une commission pour étudier l’élargissement de la Cour suprême ⋆ .

Vendredi, le président Biden a commandé une étude de 180 jours sur la réforme de la Cour suprême, y compris l’ajout de sièges et la limitation des mandats.

L’étude tient la promesse de la campagne Biden d’établir une telle commission pour étudier ces changements, selon le New York Times.

La formation du comité intervient au milieu d’appels au sein du Parti démocrate de Biden pour ajouter des juges à la haute cour de neuf membres, dans laquelle les conservateurs ont, et ont probablement pour les années à venir, une majorité de 6-3.

L’ancien président Trump au cours de sa présidence, qui a précédé celle de Biden, a nommé trois juges à la cour – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett.

“Le but de la Commission est de fournir une analyse des principaux arguments dans le débat public contemporain pour et contre la réforme de la Cour suprême, y compris une évaluation du bien-fondé et de la légalité de certaines propositions de réforme”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Biden crée la commission via un décret. Il a déclaré que le député serait un groupe bipartite d’experts de la Cour, de juristes et d’anciens juges fédéraux.

Les coprésidents de la commission seront Bob Bauer, professeur et chercheur émérite en résidence à la New York University School of Law et ancienne avocate de la Maison Blanche et professeure à la Yale Law School, Cristina Rodriguez.

