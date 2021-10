Biden critiqué par des prêtres catholiques pour avoir rencontré le pape François et communier

Le président Joe Biden a reçu la communion à l’église Saint-Patrick lors de la messe de la veillée du samedi, un jour après avoir déclaré que le pape François lui avait dit qu’il devrait continuer à prendre la Sainte-Cène, suscitant des réactions négatives de prêtres catholiques contrariés par le fait que la position du président sur l’avortement n’est pas conforme à Doctrine de l’Église.

Plusieurs évêques américains ont exprimé leur consternation face aux propos rapportés par le pape à Biden. L’évêque Joseph Strickland, de Tyler, au Texas, a retweeté un article de blog brûlant du cardinal conservateur Raymond Burke qui réaffirmait avec force que les politiciens catholiques qui soutiennent le droit à l’avortement ne peuvent pas recevoir le sacrement.

Le président américain Joe Biden arrive pour une réunion avec le pape François au Vatican, le vendredi 29 octobre 2021. Un sommet du Groupe des 20 prévu ce week-end à Rome est le premier rassemblement en personne des dirigeants des plus grandes économies du monde depuis le La pandémie de COVID-19 a commencé. (AP Photo/Andrew Medichini) (AP Photo/Andrew Medichini)

BIDEN DIT QUE LE PAPE FRANÇOIS LUI A DIT DE CONTINUER À RECEVOIR LA COMMUNION, AU CUR DE L’EXAMEN DES POLITIQUES PRO-AVORTEMENT

« Je crains que l’Église n’ait perdu sa voix prophétique », a tweeté vendredi l’évêque de Providence Thomas Tobin. « Où sont les Jean-Baptiste qui affronteront les Hérode de nos jours ? »

Plus tôt dans la semaine, Tobin avait publiquement défié le pape François de refuser la communion au président.

« Cher Pape François, vous avez hardiment déclaré que l’avortement est un » meurtre « », a déclaré Tobin. « Veuillez défier le président Biden sur cette question critique. Son soutien persistant à l’avortement est un embarras pour l’Église et un scandale pour le monde. Merci. Très respectueusement, votre frère + Thomas. »

CITÉ DU VATICAN, VATICAN – 29 OCTOBRE : USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – STRICTEMENT AUCUNE UTILISATION COMMERCIALE OU MARCHANDISE ) Le pape François rencontre le président américain Joe Biden au Palais apostolique le 29 octobre 2021 à la Cité du Vatican, Vatican. Le président américain Biden rencontre le pape François pour des entretiens sur le changement climatique et Covid-19 au milieu d’un débat sur la question de savoir si le président Biden devrait recevoir la communion après son soutien aux droits à l’avortement. (Photo de Vatican Media via Vatican Pool/.) (Photo de Vatican Media via Vatican Pool/.)

PSAKI RECONNAÎT BIDEN ET LE PAPE SUR UNE DIFFÉRENTE PAGE SUR L’AVORTEMENT, EMBLEME AVEC LE REPORTER

Biden a déclaré aux journalistes vendredi que l’avortement n’avait pas été abordé lors de sa réunion de 75 minutes avec François au Vatican. « Nous venons de parler du fait qu’il était heureux que je sois un bon catholique et que je devrais continuer à communier », a déclaré Biden.

Le président a fait l’objet de vives critiques de la part de prêtres et de paroissiens catholiques de tout le pays pour avoir continué à communier et vanté sa foi catholique malgré son soutien véhément à l’avortement sans restriction.

Au cours de l’été, un groupe d’évêques catholiques s’est réuni pour discuter d’une éventuelle interdiction de communion que Biden a déclaré qu’il ne craignait pas de dire: « Je ne pense pas que cela va se produire. »

Alors que Biden reçoit régulièrement la communion dans ses diocèses d’origine à Washington et au Delaware, il était significatif qu’il ait également reçu la communion à Rome. Le pape est techniquement l’évêque de Rome, et alors qu’il délègue l’administration quotidienne à son vicaire, la paroisse Saint-Patrick est techniquement dans l’archidiocèse du pape. En tant que tel, Biden a reçu la communion dans l’archidiocèse du pape.

Une trentaine de personnes ont assisté à la messe et des gardes de sécurité ont encerclé les allées. Les Bidens se sont assis dans la dernière rangée qui avait été bouclée comme « réservée » et sont entrés tranquillement, juste après le début de la messe.

Le révérend Joe Ciccone, vice-recteur de St. Patrick’s et membre de l’ordre pauliste, était le célébrant principal et était rejoint par le recteur de la paroisse, le révérend Steven Petroff, et un troisième prêtre. L’Associated Press a assisté au service.

Le président américain Joe Biden, à gauche, s’entretient avec le pape François lors de leur rencontre au Vatican, le vendredi 29 octobre 2021. (Vatican Media via AP) (Vatican Media via AP)

L’homélie de Ciccone était une méditation sur l’amour qu’il a dit avoir composée il y a quelques jours, avant de savoir que les Bidens y assisteraient. Il a dit que c’était un honneur de les avoir dans la paroisse, et que la position de Biden sur l’avortement et l’opportunité d’administrer la communion n’était pas un problème pour lui ou pour la paroisse.

« La communion est ce qui nous rassemble dans le Seigneur. Aucun de nous n’est pur et parfait. Nous luttons tout au long de la vie. Nous sommes tous des saints et des pécheurs », a déclaré Ciccone à l’Associated Press après le service.

Associated Press a contribué à ce rapport