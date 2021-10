Biden critiqué pour avoir «créé» une crise alors que les États-Unis sont également confrontés à des pénuries de carburant et d’énergie | Sciences | Nouvelles

Une crise énergétique a déjà frappé l’Europe et la Chine, entraînant des pannes d’électricité et des pénuries, tandis qu’une crise du carburant a également été déclenchée au Royaume-Uni en raison d’un manque de chauffeurs de poids lourds. Beaucoup ont pointé du doigt le Brexit comme origine du problème, mais les États-Unis pourraient être les prochains sur la liste à subir un coup dur, car les compagnies d’électricité ont commencé à alerter les clients sur les hausses de prix hivernales. Un fonds spéculatif énergétique a également averti que les États-Unis étaient confrontés à des pénuries potentielles comme le Royaume-Uni.

Ernie Thrasher, PDG de Xcoal Energy & Resources LLC, a déclaré que les dirigeants des services publics lui avaient dit qu’ils craignaient que les pénuries de l’hiver prochain ne provoquent des pannes d’électricité aux États-Unis.

Il a déclaré: «Ces services publics craignent que les actifs dont ils disposent ne puissent pas obtenir suffisamment de carburant.

« Il y a des personnes de haute autorité dans les grands services publics qui sont profondément préoccupées. »

Et le fondateur et directeur de Power the Future, Daniel Turner, blâme le président Biden.

Il a posté sur Twitter : « Joe Biden a interrompu la plupart des explorations pétrolières et gazières aux États-Unis, bloqué le pipeline Keystone XL et renouvelé la guerre contre le charbon et d’autres formes d’énergie fiable.

« Cette crise énergétique est la crise de Joe Biden. »

Le premier jour de mandat de M. Biden, il a annulé les permis pour le pipeline controversé Keystone XL.

L’oléoduc devait transporter du pétrole sur près de 1 200 milles (1 900 km) de la province canadienne de l’Alberta jusqu’au Nebraska, pour rejoindre un oléoduc existant.

Il aurait pu transporter 830 000 barils de pétrole chaque jour.

Lundi, la plus grande économie provinciale du nord-est de la Chine a mis en garde contre une aggravation des pénuries d’électricité malgré les efforts du gouvernement pour augmenter l’approvisionnement en charbon et gérer la consommation d’électricité.

Et leur crise a touché des millions de foyers, dans certains endroits, des centaines de milliers de foyers souffrent de pénuries d’électricité quotidiennes et n’ont donc pas d’électricité.

Et avec la guerre de M. Biden contre les combustibles fossiles, les prix élevés des carburants pourraient également créer un hiver de chaos aux États-Unis.

James Shrewsbury, co-directeur des investissements d’e360 Power LLC, un fonds spéculatif pour le gaz et l’électricité au Texas, a déclaré que les États-Unis auront suffisamment de gaz pour passer l’hiver.

Mais il a averti que des températures basses soutenues pourraient créer des pénuries de gaz, ce qui est également une préoccupation pour le Royaume-Uni et l’Europe.

Il a déclaré : « Si nous attrapons un rhume prolongé cet hiver, il y aura des problèmes. »

Et les fournisseurs d’énergie américains comme Duke Energy Corp. ont averti leurs clients qu’ils devraient s’attendre à ce que leurs factures d’énergie montent en flèche cet hiver.

Mardi, ils ont averti que les prix mondiaux élevés du gaz et la faible production augmenteraient les factures des consommateurs d’environ 11 $ (8 £) par mois dans certains États.

Au Royaume-Uni, la flambée des prix a provoqué la faillite des fournisseurs d’énergie, l’effondrement de neuf entreprises affectant 1,73 million de clients.