Biden critiqué pour avoir laissé les «révolutionnaires réveillés» dicter son programme politique Monde | Nouvelles

Allister Heath, rédacteur en chef du Sunday Telegraph, a également affirmé que ces idéologues de gauche constituaient une menace pour la démocratie et le capitalisme occidentaux – et pourraient avoir un impact négatif sur les politiques du gouvernement britannique. Le nouveau président américain a connu un début de mandat fulgurant, publiant une série de décrets tout en déployant le programme de vaccination à une vitesse record, ainsi qu’en passant son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars. De plus, M. Biden s’apprête maintenant à amener le Congrès à approuver sa facture d’infrastructure de 2 billions de dollars, qui a été surnommée le plan américain pour l’emploi.

Cependant, M. Heath estime que le président américain s’est trop attaché aux extrémistes de gauche de son parti et que les conséquences se feront sentir non seulement en Amérique mais également au Royaume-Uni.

Dans un éditorial du Daily Telegraph, il a écrit: «Mais si certaines des décisions de Biden ont été raisonnables, la plupart ne l’ont pas été.

“Par faiblesse ou manque de concentration, Biden a laissé trop de poids aux radicaux de son parti.

“Les conséquences seront désastreuses non seulement pour l’Amérique mais aussi pour la Grande-Bretagne.”

M. Heath prétend que les «révolutionnaires réveillés» de son parti ont créé une idéologie fusionnée du «postmodernisme, du marxisme et du freudisme» qui est «explosive et potentiellement fatale à la démocratie et au capitalisme occidentaux».

Il a déclaré: “Il considère la liberté d’expression comme une forme de violence et suppose que quiconque est en désaccord est coupable de fausse conscience et, en tant que tel, mérite d’être annulé comme un hérétique dangereux.”

M. Heath craint particulièrement que les politiques économiques de gauche de l’administration Biden aient un impact négatif sur l’économie britannique.

Il souligne les projets de M. Biden d’augmenter l’impôt sur les sociétés aux États-Unis de 21 à 28%, ainsi que l’énorme augmentation des dépenses publiques approuvée par le Congrès.

Il a ajouté: “Nous ressentirons également la chaleur de l’augmentation des dépenses de Biden.

«Une grande partie ne concerne pas vraiment les infrastructures, mais cela fera augmenter la demande globale au moment où l’économie rebondira après Covid.

“L’inflation et les taux d’intérêt américains pourraient augmenter, avec un effet d’entraînement sur notre propre coût d’emprunt: une mauvaise nouvelle pour Rishi Sunak.”