Le président américain a fait face à une vague de critiques pour avoir levé les sanctions imposées au gazoduc Nord Stream 2, qui transportera du gaz de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine. Dans l’espoir d’éviter que la législation européenne ne s’applique au système, M. Poutine aurait resserré les approvisionnements en gaz transitant par le vaste réseau russe d’autres gazoducs.

Cette décision a été blâmée pour la flambée des prix du gaz à travers l’Europe et a suscité de réelles craintes d’une crise complète.

Mais alors que M. Poutine et la compagnie gazière publique russe Gazprom prétendent honorer leurs contrats gaziers, la Russie a été critiquée par la communauté internationale pour avoir utilisé son nouveau gazoduc comme une « arme géopolitique ».

Et maintenant, la tension est à son comble car, en plus des informations faisant état d’une compression du gaz à son voisin voisin, l’Ukraine a maintenant signalé que près de 100 000 soldats russes étaient descendus à sa frontière.

Cela vient après que le PDG de Naftogaz, Yuri Vitrenko, a averti qu’une guerre entre la Russie et l’Ukraine pourrait éclater.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le pire des cas est qu’il ne pourrait pas y avoir de gaz circulant à travers l’Ukraine, cela lui permettrait de faire chanter l’Ukraine et pourrait donc conduire à une guerre à grande échelle.

« Par exemple, oubliez la Crimée, reprenez le Donbass, les régions occupées, mais aux conditions de Poutine, et fondamentalement, l’ensemble de l’Ukraine deviendrait une partie du monde russe. »

Certains ont blâmé le manque d’action du président Biden – ayant refusé d’imposer des sanctions au même système que son prédécesseur, Donald Trump, s’était empressé de le faire.

En mai, l’administration Biden a annoncé qu’elle renonçait aux sanctions de Nord Stream 2, malgré le fait qu’une forte majorité bipartite au Sénat était favorable au renouvellement des sanctions.

Le Parti républicain de l’Arizona a critiqué M. Biden pour la flambée des prix mondiaux du gaz.

LIRE LA SUITE: Les scientifiques avertissent qu’un naufrage «toxique» de la Seconde Guerre mondiale risque une catastrophe écologique

Ils ont posté sur Twitter : « Biden a approuvé le gazoduc de la Russie vers l’Allemagne.

« Alors que les prix de l’essence montent en flèche, Biden envisage de fermer un autre pipeline américain. Cela doit s’arrêter !

L’utilisateur de Twitter, Yvette So, a déclaré: « Biden a arrêté le pipeline Keystone XL et cherche maintenant à arrêter le pipeline Canadian Line 5, mais il a approuvé la Russie pour terminer le pipeline Nord Stream 2.

« Maintenant, il supplie l’OPEP d’exporter plus de gaz. Son plan : paralyser notre économie, affamer les Américains et dépendre du pétrole des pays qui nous détestent. »

David Asman, de Fox News, pense également que M. Biden est responsable de la crise.

Il a posté sur Twitter : « Les Américains ne peuvent pas se permettre le pétrole et le gaz parce que les politiques de Biden sabordent la production et la distribution américaines tout en renforçant la production sale de la Russie et de l’OPEP.

«Ce n’est pas économique, anti-écologique et antipatriotique. Une « urgence » complètement auto-imposée.

M. Biden a blâmé la Russie pour la crise du gaz qui s’est installée dans son propre pays.

Lors de la COP26 à Glasgow mardi, le président américain a déclaré : « Si vous regardez les prix du gaz, c’est une conséquence, jusqu’à présent, du refus de la Russie ou des pays de l’OPEP de pomper plus de pétrole.

« Nous verrons ce qui se passera sur ce score le plus tôt possible. »

Mais alors qu’il appelle à davantage de gaz à exporter par la Russie et les principaux producteurs de pétrole avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) comme l’Arabie saoudite, ses détracteurs ont pointé du doigt sa fermeture du pipeline Keystone XL.

Keystone XL aurait transité entre le Canada et les États-Unis et aurait sans aucun doute accru l’approvisionnement en gaz du pays.

Et M. Biden évaluerait maintenant s’il faut fermer un autre pipeline, le L5, qui transporte du gaz du Michigan au Canada alors que le pays semble devenir moins dépendant des combustibles fossiles pour atteindre les objectifs climatiques.