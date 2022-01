Biden dans un énorme demi-tour alors que la Chine et la Russie déclenchent une menace nucléaire majeure : « Ce ne sera pas gagnant » | Sciences | Des nouvelles

Lorsque M. Biden a prêté serment pour la première fois en tant que président américain, les experts ont prédit qu’il réduirait l’accumulation du président Donald Trump dans le financement des armes nucléaires. Au cours de sa campagne, il a même plaidé en faveur d’une politique de « pas d’utilisation en premier », ce qui signifie que les États-Unis ne devraient envisager d’attaquer une cible avec une arme nucléaire qu’en représailles à une attaque nucléaire, et non comme une frappe préventive. Le site Web de la campagne indique que Biden pense que « le seul objectif de l’arsenal nucléaire américain devrait être de dissuader – et si nécessaire, de riposter contre – une attaque nucléaire.

« En tant que président, il s’efforcera de mettre cette conviction en pratique, en consultation avec nos alliés et nos militaires. »

Cependant, depuis qu’il est devenu président, M. Biden a été confronté à des défis importants de la Russie et de la Chine qui l’ont obligé à repenser la politique nucléaire américaine.

Pour la Russie, le président Vladimir Poutine semble prêt à envahir l’Ukraine alors que 100 000 soldats sont descendus à la frontière russo-ukrainienne.

Les États-Unis ont partagé des renseignements pour convaincre même les alliés européens les plus sceptiques que Poutine est peut-être prêt à concrétiser les ambitions quasi-impériales de la Russie au début de cette année, mais n’a pas encore conclu précisément quand ou s’il pourrait donner l’ordre d’envahir.

Pendant ce temps, la Chine a mis en place une présence militaire en mer de Chine méridionale et a affirmé à plusieurs reprises qu’elle devrait avoir la propriété légitime de Taïwan.

Des avions de combat chinois ont effectué près de 1 000 incursions dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan en 2021, selon Bloomberg.

En octobre, le ministre taïwanais de la Défense avait affirmé que d’ici 2025, la Chine serait capable de lancer « facilement » une « invasion à grande échelle », tout en étant déjà capable de le faire.

Ces menaces signifient que bon nombre des politiques nucléaires de l’ère Trump que le président Biden devait renverser pourraient toujours rester en place.

L’administration Biden devrait terminer son examen de la position nucléaire, qui est un examen interne du nombre, des types et des objectifs des armes dans l’arsenal nucléaire, ainsi que des politiques qui régissent leur utilisation potentielle.

Selon l’Associated Press, les résultats pourraient être rendus publics dès janvier.

La Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France ont convenu qu’une nouvelle propagation des armes nucléaires et de la guerre nucléaire devrait être évitée, selon une déclaration conjointe des cinq États nucléaires au Conseil de sécurité de l’ONU, publiée par le Kremlin lundi.

La version en langue russe de la déclaration disait : « Nous déclarons qu’il ne pourrait y avoir de gagnants dans une guerre nucléaire, elle ne devrait jamais être déclenchée. »

