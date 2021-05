Biden déchire la déclaration d’indépendance… Encore une fois – RedState ⋆ .

Joe Biden semble avoir des problèmes lorsqu’il tente de citer une partie de la déclaration d’indépendance. Il semble avoir du mal à citer une phrase correctement tout au long.

Biden était à Joint Base Langley-Eustis à Hampton, en Virginie, pour rendre visite aux troupes avant le week-end du Memorial Day et pour reconnaître leur service. Il a fini par beaucoup parler de son fils, Beau, et de son service. Mais ensuite, il est arrivé à la Déclaration.

« Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la Vie, la Liberté et la poursuite du Bonheur. » Pas si dure une phrase, on pourrait penser. Mais un assez important, pour une compréhension de base de notre pays. Surtout en le citant pour les troupes.

Voici Joe aujourd’hui, ajoutant quelques mots – “et les femmes” – laissant les autres de côté et laissant tomber quelques mots assez importants à la fin.

Biden citant la déclaration d’indépendance : « la vie, la liberté, etc. pic.twitter.com/uk28ktTuxX – Recherche RNC (@RNCResearch) 28 mai 2021

Avec Joe, c’est devenu : « Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes et toutes les femmes sont créés égaux, dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, y compris la vie, la liberté, etc.

Maintenant, certains des mots qu’il a laissés de côté ne sont pas critiques, mais la «poursuite du bonheur» est une partie assez importante. De plus, est-ce qu’il nous dit vraiment qu’il ne peut pas finir cette phrase ? Peut-être qu’il nous dit que ce n’est vraiment pas important parce qu’ils veulent nous enlever cela et/ou ne garantiraient pas ce droit ? C’est drôle, le compte Youtube de la Maison Blanche n’autorise pas les commentaires sur la vidéo de ça.

Ce n’est pas la première fois qu’il a des problèmes avec cette même phrase. Comme je l’ai signalé précédemment, Biden a eu des problèmes avec cela pendant la campagne et quand il a commencé à le citer, tout s’est mal passé.

Vous vous en souvenez de mars 2020 ? C’était un classique instantané et nous a donné une ligne mémorable. “Nous tenons ces vérités pour évidentes, tous les hommes et femmes créés par le go vous connaissez le, vous connaissez la chose!”

TBH “etc” de Joe Biden est une mise à niveau à partir de mars 2020 lorsqu’il a déclaré: “Nous considérons que ces vérités vont de soi. Tous les hommes et toutes les femmes créés par vous savez, vous connaissez la chose. https://t.co/WrRcMCOj2f pic.twitter.com/044bgqIbd6 – Steve Guest (@SteveGuest) 28 mai 2021

Même si je dois admettre qu’il en a en fait plus profité cette fois-ci qu’il ne l’a fait pendant la campagne.

Ce n’est que le dernier incident. Comme nous l’avons signalé hier, Biden a eu une vraie journée sur le terrain – se tromper en mathématiques, pensant que nous étions au moins en 2024, ne sachant pas ce que la DARPA représentait et se confondant sur le taux d’imposition des sociétés. Les faits et les choses comme la déclaration d’indépendance sont difficiles.