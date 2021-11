Biden déchiré: les prix de l’énergie «montent en flèche» alors que le président est «silencieux» après la mise au rebut du pipeline | Sciences | Nouvelles

Le président américain avait mérité les applaudissements des écologistes, des militants et des militants pour avoir mis au rebut le pipeline Keystone XL lors de son entrée en fonction. Keystone XL devait transporter du pétrole sur près de 1 200 milles (1 900 km) de la province canadienne de l’Alberta jusqu’au Nebraska, pour rejoindre un pipeline existant, mais les militants s’y sont farouchement opposés. Mais après avoir abandonné ce projet peu de temps après avoir prêté serment, il est apparemment resté silencieux sur un autre projet de pipeline au Minnesota.

Bien que des militants et le gouvernement de l’État du Michigan aient averti que le pipeline posait un risque de pollution catastrophique pour les Grands Lacs, l’industrie pétrolière et gazière, soutenue par le gouvernement canadien, a averti M. Biden que sa fermeture entraînerait une hausse des prix du carburant.

Et après qu’il a été signalé que M. Biden étudiait l’impact potentiel sur le marché de la mise au rebut du pipeline de la ligne 5, le président américain a été frappé par une énorme vague de critiques de la part des républicains.

Ils affirment que cette décision augmenterait encore la flambée des prix, après avoir déjà fait grimper les prix du propane de 50 % par rapport à il y a un an, alors que la demande devrait augmenter à l’approche d’un hiver froid.

Le républicain Bob Latta et plusieurs autres législateurs du Congrès représentant la région ont déclaré dans une lettre à M. Biden.

Il se lit comme suit : « Alors que nous entrons dans les mois d’hiver et que les températures baissent dans le Midwest, la terminaison de la ligne 5 exacerbera sans aucun doute les pénuries et les augmentations de prix des combustibles de chauffage domestique comme le gaz naturel et le propane à un moment où les Américains sont déjà confrontés à une augmentation rapide de l’énergie. prix élevés, les coûts élevés du chauffage domestique, les pénuries d’approvisionnement mondiales et la flambée des prix du gaz. »

Mais de l’autre côté de la médaille, des groupes environnementaux et des tribus indigènes soutiennent les appels à la fermeture du pipeline.

Les groupes affirment qu’un éventuel déversement de pétrole du pipeline vieux de 70 ans qui traverse le détroit de Mackinac causerait des ravages dans les économies côtières des Grands Lacs et du Michigan.

Le président a reçu une autre lettre, cette fois des détracteurs du pipeline, également le 4 novembre.

Un groupe de 12 nations tribales a écrit : « Compte tenu de la force et de l’oscillation des courants, plus de 700 milles des rives du lac Michigan et de Huron seraient gravement contaminées » en cas de déversement.

« Contrairement au soutien vocal du Canada envers [pipeline owner] Enbridge, et malgré ce que nous comprenons être les demandes d’aide du gouverneur, votre administration est jusqu’à présent restée silencieuse au sujet de la canalisation 5. »

Et le Canada a également lancé une attaque contre M. Biden.

Les membres conservateurs du gouvernement canadien étaient déjà furieux contre la décision de M. Biden de débrancher Keystone XL.

Maintenant, ils disent que le démantèlement du nouveau pipeline nécessiterait 2 100 wagons pour livrer le pétrole des États-Unis à travers la frontière vers le Canada.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, s’est entretenue jeudi avec le secrétaire d’État Antony Blinken au sujet des projets de la ligne 5.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, a déclaré que la poursuite de l’exploitation du pipeline devrait être « non négociable ».

Cela a accru la pression sur M. Biden, qui, à la COP26, espérait « donner l’exemple » dans la transition des combustibles fossiles vers les sources d’énergie verte.

M. Biden devra peut-être maintenant faire le choix difficile entre augmenter encore plus les prix de l’énergie et menacer une crise énergétique, ou continuer à émettre des gaz à effet de serre en utilisant des combustibles fossiles sales comme source d’énergie.