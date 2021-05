Biden défend son rapport sur les emplois horribles avec une revendication arriérée et rétrograde – RedState ⋆ .

Si vous avez perdu votre emploi, ne pouvez pas en trouver un ou si vos heures ont été coupées récemment en raison de la dégradation plus rapide de l’économie que le fer dans l’eau salée, le président Joe Biden veut que vous sachiez que c’est une bonne chose car cela signifie que son économie est sur la bonne voie… en quelque sorte.

Comme RedState l’a précédemment rapporté, les économistes ont prédit que nous verrions 1 million d’emplois ajoutés le mois dernier sous l’administration Biden, cependant, ce qui a fini par se produire, c’est le maigre ajout de 266000.

Fidèle à son caractère, la gauche a commencé à tenter de ne jamais laisser cette crise se gâter en affirmant que ces tristes chiffres d’emplois étaient le résultat d’un manque de dépenses au niveau fédéral. Le chef de cabinet de Biden, Ron Klain, a commencé à retweeter des personnes comme Aaron Rupar et Josh Marshall de Vox qui tentaient de faire tourner la question en faveur du démocrate, comme nous l’avons également mentionné précédemment.

Mais à un moment donné, Biden allait devoir intervenir et répondre de cela, ce qu’il a fait – même si cela aurait peut-être été mieux s’il ne l’avait pas fait. Le président a continué à nous donner le point le plus chaud sur les chiffres que nous avons vus jusqu’à présent, à savoir que l’économie qui se débat aussi mal est un bon signe que nous sommes sur la bonne voie.

Biden a fait des commentaires à ce sujet de la part de la Maison Blanche en disant qu’ils n’avaient jamais pensé, pendant les 60 premiers jours de sa présidence, que tout irait bien, cependant, le rapport sur l’emploi est la preuve que tout va bien.

“Aujourd’hui, il y a plus de preuves que notre économie évolue dans la bonne direction”, a déclaré Biden, “mais il est clair que nous avons un long chemin à parcourir.”

Biden a poursuivi en disant qu’il avait ajouté plus d’emplois au cours des trois premiers mois de sa présidence que n’importe quel président de l’histoire et qu’avant sa prise de fonction, nous avions en moyenne 60000 emplois par mois. Il a également déclaré férocement que payer les gens pour qu’ils ne travaillent pas avec l’argent des contribuables ne fait rien pour freiner la croissance de l’emploi.

La guerre est la paix. La liberté est l’esclavage. L’ignorance est une force. Le bleu est rouge. Le haut est le bas. Tex-Mex a meilleur goût à New York.

Ce que Biden semble ignorer, c’est que même ses maigres gains d’emplois sont annulés par la hausse du chômage. Il évacue l’eau, mais le trou dans le bateau ne fait que s’agrandir, et cela ne veut rien dire si notre nombre d’emplois continue de baisser.

Sous Trump, le chômage diminuait et tout ce que Biden avait à faire était de courir avec le ballon. Cependant, les décisions de Biden de supprimer les incitations à travailler et d’augmenter les impôts ont provoqué une chute massive et une plante du visage qui s’en est suivie.

Nous étions sur la bonne voie pour une forte reprise. Mais maintenant, les démocrates découragent le travail, poussent des milliards de dollars en dépenses inutiles et menacent de hausses d’impôts majeures. Il est clair que le plan Biden ne fonctionne pas. https://t.co/ceh0J67qvh – Tim Scott (@SenatorTimScott) 7 mai 2021

Si Biden ou les démocrates avaient le moindre sentiment, ils verraient que ce ne sont pas les premières étapes d’une ascension qui prendront de l’ampleur, c’est la vitesse que son administration a fixée pour que l’économie se redresse, et ce n’est pas une reprise. Les démocrates doivent changer de tactique et bientôt. S’ils veulent voir comment le faire fonctionner, il leur suffit de se référer à l’administration précédente.