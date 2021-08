Biden désespéré alors que Vax Narrative tombe en dehors-Clif High ⋆ 10z viral

par Greg Hunter, chien de garde des États-Unis :

Clif High utilise ce qu’il appelle la « linguistique prédictive » et des programmes informatiques pour trier des milliards d’informations sur Internet afin de prédire les tendances et les événements futurs. High est un expert en exploration de données Internet qui a de nombreuses prédictions correctes bien documentées. Sa dernière prédiction correcte a été faite le mois dernier ici sur USAWatchdog lorsqu’il a déclaré que la campagne de porte-à-porte de Biden pour harceler les gens pour qu’ils reçoivent l’injection de CV19 serait “de courte durée” et “ne pas s’en soucier”. Effectivement, la campagne de frappe aux portes s’est arrêtée sans ménagement, et l’administration Biden l’a transformée en campagne “se faire virer ou se faire virer”. Que dit High maintenant ? « Encore une fois, c’est de courte durée, et c’est une campagne de propagande et non un geste légal. Ils n’ont pas l’autorité légale de faire ce qu’ils essaient de faire. Ce qu’ils essaient de faire, c’est d’effrayer autant de troupeaux qui ont dépassé ce point d’hésitation avant que tout ne soit fermé », explique Clif High.

Qu’en est-il de l’approbation accélérée de la FDA pour le CV19 Vax ? L’administration Biden a déclaré que le vax CV19 passerait de « l’autorisation d’utilisation d’urgence » (expérimental) à l’approbation de la FDA, même avec plus de décès signalés que toutes les vaccinations combinées. High dit de ne pas acheter ça. Les jabs CV19 ne seront jamais approuvés. Clif explique : « Il existe des interdictions légales avec un produit d’autorisation d’utilisation d’urgence. Ce n’est pas approuvé par la FDA. Même s’ils en parlent, je ne pense pas qu’il sera jamais approuvé par la FDA. Je ne pense pas que les événements iront aussi loin pour beaucoup de raisons différentes. . . . C’est une fanfaronnade. Ils font exactement ce qu’ils ont fait avec la campagne “se faire virer ou se faire virer” comme ils l’ont fait avec la campagne “porte à porte”. Je le sais en raison de la nature de la linguistique que je dirige en son centre pour la valeur de tension émotionnelle des données. Je peux vous dire en ce moment qu’il y a plus de masse et plus d’énergie dans les mots qui sont anti-Covid vax qu’il n’y a de mots et d’énergie qui sont pro-Covid vax. C’est un gros problème pour les médias grand public (MSM) ainsi que pour le régime Biden. Ils sont probablement conscients de ce que je dis, et ils se rendent compte qu’ils sont sous l’eau. Si vous avez interrogé, vous constaterez que Covid échoue dans le sondage, et le vax échoue dans le sondage si vous pouviez obtenir un numéro de sondage précis. . . . C’est un geste de désespoir de leur part et non un geste de force. »

L’armée américaine vient de dire que tout le personnel sera obligé de se faire vacciner avec le vax CV19. Encore une fois, High déclare : “L’armée n’imposera pas de vax à nos troupes.” High l’a prédit le jour de notre entretien, et le lendemain, l’armée a déclaré qu’elle accorderait des exemptions à quiconque ne veut pas se faire vaxer. En d’autres termes, il n’y aura pas de vaccinations forcées. C’est une autre prédiction correcte de High. Cliff High dit, en bref, “Ne vous faites pas vaxer.”

Clif High dit qu’il y a eu une guerre secrète entre les mondialistes de l’État profond et notre propre armée. High dit que tout est sur le point de déborder dans les rues pour que tout le monde puisse le voir. High dit : « Les États-Unis ont été attaqués. Je vais faire écho aux paroles de Donald Trump et dire qu’il s’agit d’une attaque plus grave que celle que nous avons subie à Pearl Harbor. C’est supérieur au 11 septembre. Cette attaque a déclenché une guerre. Nous sommes dans cette guerre maintenant. . . . – Nous sommes dans une guerre qui va éclater au grand jour de telle sorte que tous ceux qui vivent sur des terres normales commenceront à prendre conscience des quantités massives de choses qui leur ont été cachées ainsi que des implications de cette guerre. Notre armée est toujours occupée par les personnes qui se sont infiltrées aux États-Unis. Ils sont entrés et se sont infiltrés, pas envahis. . . . Nous avons deux présidents et nous avons deux armées.

Clif High entre dans les détails de cette guerre secrète qui est sur le point d’être dévoilée à tous. High parle de Mike Lindell et dit qu’on se souviendra de lui comme d’un héros pour avoir travaillé si dur pour exposer les problèmes nationaux de fraude électorale. High dit qu’il y a eu une fraude massive jusqu’au niveau local. High parlera également de Bitcoin et vous dira où il va ainsi que l’or et l’argent. High expliquera pourquoi le « vol électoral » a dû être réalisé. Il parlera de plus de données avec les effets néfastes des injections de CV19. High parle des bonnes et des mauvaises nouvelles avec le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche. High couvrira également la trahison de masse aux États-Unis et pourquoi beaucoup pourraient finir en prison ou pire pour trahison pour avoir aidé la Chine à attaquer l’Amérique.

Il s’agit d’une interview globale sur la position actuelle de l’Amérique et sa direction actuelle selon les données que Clif High est en train de déterrer.

Rejoignez Greg Hunter de USAWatchdog.com alors qu’il est en tête-à-tête avec l’expert en exploration de données Clif High, et il nous donne une mise à jour ainsi que des prévisions d’événements et de tendances futurs.

(Note de programme : ce qui est écrit ici n’est qu’une fraction de ce qu’il y a dans cette interview de 1 heure et 24 minutes. En raison de la longueur de cette interview en profondeur, celle-ci remplacera le résumé de l’actualité hebdomadaire du 8/ 13/21)

