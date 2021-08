Biden devient viral pour avoir porté un costume bronzé pendant la semaine de l’anniversaire d’Obama et Going Nuts de Twitter ⋆ 10z viral

Il faut surveiller la politique de très près pour se souvenir du scandale qui a éclaté à Fox lorsqu’Obama a porté le “costume bronzé”. Non, nous ne plaisantons pas, et non, ce n’était pas une chose énorme, mais Obama était si clair sur d’autres questions que des choses comme le « salut du café » et le « golf » (qui a ensuite été éclipsé par un facteur de quatre ou cinq par Trump), étaient les “scandales”, étaient assez proches de tout ce qu’ils avaient.

Ce que Fox News n’a jamais mentionné, c’est qu’Obama portait son “costume bronzé” au milieu de l’été (léger, parfaitement stylé, beau) et qu’il le portait peu de temps avant de partir en vacances. S’il fut un temps. Eh bien, Fox pensait que ce n’était pas présidentiel et donc un problème. C’était, en somme, assez ridicule.

Alors pourquoi Biden ne leur retournerait-il pas, à la même époque de l’année, un costume tout aussi beau, pour leur donner le vieux ffffinger irlandais pour ainsi dire, leur faire savoir qu’il est assez malin pour savoir comment entrer dans leurs têtes?

Oui, comme l’a dit Mediaite :

Vendredi matin, le président est sorti dans la salle Est pour prononcer des remarques sur le rapport stellaire sur l’emploi de juillet, ainsi que pour exhorter sobrement les Américains à être vigilants et à se faire vacciner contre le coronavirus.

Mais sur Twitter, des personnalités des médias, des journalistes et d’autres utilisateurs vérifiés – y compris certains responsables de Biden – sont devenus gagas à propos de la poursuite, qui a apporté des flashbacks de l’ancien président. celle de Barack Obama notoire « scandale ».

Nous ne savons pas si Fox va mordre à l’hameçon, ce que nous savons, c’est que Twitter l’a fait :

Je vais avec la théorie selon laquelle Joe Biden portant un costume beige est une tentative délibérée de troller Fox News. – Dan Plutôt (@DanRather) 6 août 2021

Le truc avec le costume bronzé de Joe Biden, c’est que le Parti républicain a incité à une violente attaque contre le Capitole des États-Unis et que leurs mensonges continuent d’être la plus grande menace à laquelle notre démocratie ait jamais été confrontée. – Le projet Lincoln (@ProjectLincoln) 6 août 2021

Donc, Biden portait un costume beige pour annoncer la bonne nouvelle du rapport sur les emplois comme le troller A + qu’il est… pic.twitter.com/HcTYz2q4bk – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 6 août 2021

Je prendrai le président Biden dans un costume beige sur Donald Trump avec son pantalon à l’envers tous les jours de la semaine. pic.twitter.com/dPsDT8e1Hl – Jack Cocchiarella (@JDCocchiarella) 6 août 2021

Combien de temps avant que les républicains n’explosent à cause du costume de bronzage du président Biden ? – Aaron Parnas (@AaronParnas) 6 août 2021

Le président Biden sort le costume bronzé. Je me demande si les conservateurs seront à nouveau indignés, ou cette règle ne s’applique-t-elle qu’aux présidents noirs ? pic.twitter.com/rpowqRlIfq – Keith Boykin (@keithboykin) 6 août 2021

Le président Biden portant un costume beige pour annoncer que l’économie américaine a créé 943 000 nouveaux emplois en juillet et 4 millions d’emplois au total au cours des 6 mois de son administration. Comment troller et diriger en même temps. pic.twitter.com/amS1vDntDK – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 6 août 2021

Le manque d’indignation des conservateurs face au costume bronzé de Biden prouve une fois de plus qu’il ne s’agissait pas du costume. – Covie (@covie_93) 6 août 2021

Joe Biden porte le costume bronzé aujourd’hui et je jure que s’il sort une bouteille Grey Poupon et y trempe Kale, je n’arrêterai pas de sourire avant 2032. – Tony Posnanski (@tonyposnanski) 6 août 2021

En l’honneur de la semaine d’anniversaire d’Obama, Biden porte un costume beige. Je ne plaisante même pas, j’attends ce jour depuis le 20 janvier ! Les rendre encore plus fous ! Partagez-le. #tansuit pic.twitter.com/SuaVgZIlv5 – BeautyVsBiology (@jamyee313) 6 août 2021