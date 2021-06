Biden dévoilera le portrait officiel d’Obama 10z viral

in

Président Joe Biden organisera une cérémonie plus tard cette année pour dévoiler Barack Obamaportrait officiel de , dans un geste qui ramènera une longue tradition de la Maison Blanche qui a été temporairement interrompue par Donald Trump.

Selon un rapport de NBC, le dévoilement n’est pas actuellement prévu, mais il devrait avoir lieu cet automne lorsque les restrictions sur les coronavirus seront levées et permettront de plus grands rassemblements intérieurs. Le dévoilement dans la salle Est attire généralement quelques centaines d’invités.

Trump a également entamé le processus habituel consistant à faire peindre son portrait afin qu’il puisse être accroché aux côtés d’autres présidents. Des sources ont déclaré à NBC qu’il était peu probable que Trump assiste à un événement de portrait organisé par Biden en raison de l’animosité de l’ancien président à l’égard des élections de 2020.

Cependant, Biden peut toujours adresser une invitation à Trump lorsque son portrait sera terminé.

“Je n’ai reçu aucune indication que nous romprions avec la tradition à cet égard”, a déclaré l’attaché de presse de la Maison Blanche. Jen Psaki dit l’année dernière.

Trump et sa femme Mélanie Trump ont été en pourparlers avec la White House Historical Association au sujet de leurs portraits officiels, selon NBC. L’association est responsable de la sécurisation d’un artiste et de la commande des images.

Les Obama sont évidemment beaucoup plus avancés dans le processus, et une source a déclaré à NBC que les portraits étaient “virtuellement réalisés”.

Une fois le portrait d’Obama terminé et dévoilé, Biden devrait l’accrocher à côté du George W. Bush près du Grand Foyer – un endroit traditionnel pour les portraits des deux présidents les plus récents, et très visible pour les touristes. Le portrait de Bill Clinton actuellement, il serait déplacé ailleurs.

