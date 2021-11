Le contributeur de Fox News, Tyrus, a appelé le président Biden à « démissionner » samedi dans « The Big Saturday Show ».

« La seule façon que [Biden] pourrait sauver sa présidence serait – et je ne dis pas cela en tant que républicain, je le dis en tant que parent et citoyen américain – c’est de démissionner », a-t-il déclaré.

Bien que Biden soit un « modéré », il a « conclu un accord avec le diable avec le programme progressiste », a déclaré Tyrus. « Il a un personnel progressiste. Vous savez, ils le poursuivent chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Ils ne le soutiennent pas. »

KAMALA HARRIS, GAFFE MACHINE : LES APPARENCES PUBLIQUES DU VP MARQUÉES PAR DES MOMENTS GARE, DES CONTROVERSES

La vice-présidente Kamala Harris « fait tout son possible pour ne pas faire ce qu’il lui a demandé de faire », a-t-il poursuivi, suggérant que les chances de Biden pour un deuxième mandat semblent augmenter et être minces.

« Il n’y a pas de réélection », a-t-il ajouté.

Répondant à la caractérisation par la gauche du retrait des États-Unis d’Afghanistan comme « un peu désordonné », Tyrus a demandé: « Comment osez-vous dire que c’était » un peu désordonné « ? Ma caverne d’homme est un peu désordonnée. Vous comprenez que c’est le problème avec l’élite qui nous dit comment le monde est vraiment. »

Le co-animateur Raymond Arroyo a cité une preuve supplémentaire du mécontentement des électeurs à l’égard des élites, affirmant que la plupart des Américains sont « profondément préoccupés » par la santé mentale et générale de Biden. Il a qualifié le président de » instable » et de cause de chaos tant au pays qu’à l’étranger.

Arroyo a mentionné un autre sondage qui a révélé que 39% des Américains « pensent que l’inflation est le problème le plus important », remarquant que la réponse des démocrates est « d’aller marteler le sable » alors qu’ils réclament la facture de 1,75 billion de dollars Build Back Better.

Il comprend une augmentation de l’impôt sur les sociétés, une prématernelle universelle, une pénalité de mariage et un crédit d’impôt pour enfants pour les immigrants illégaux, selon Arroyo.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je ne pense pas que ce soit ce que veut l’Amérique, donc peu importe qui est sur ce ticket avec cette politique, [Democrats are] va perdre », a-t-il conclu.