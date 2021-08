Biden devrait-il être destitué pour son incompétence en Afghanistan ? 10z viral

Dans cet épisode de « The Federalist Radio Hour », le rédacteur politique fédéraliste John Daniel Davidson se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de son article « Joe Biden Has Been Derelict In His Duty. Il est inapte à diriger. Il devrait être destitué.

«Je pense qu’il est maintenant évident que Biden n’est pas en forme. Il n’est pas compétent ou capable du bureau de la présidence », a déclaré Davidson. « Les échecs en Afghanistan, je dois dire que l’horrible nouvelle d’aujourd’hui… vient vraiment de confirmer ce que je pense que beaucoup de gens pensent depuis des semaines maintenant que nous avons vu cette catastrophe se dérouler en Afghanistan avec l’évacuation et le chaos à l’aéroport de Kaboul. Je pense que cela représente le manquement au devoir et que le président devrait être destitué. »

L’administration Biden, a déclaré Davidson, dit une chose sur le chaos persistant mais en fait une autre.

« Cette notion non seulement d’incompétence mais d’une sorte d’incompréhensibilité. Ce que nous entendons de Biden et de hauts responsables de la Maison Blanche – de Jen Psaki et du secrétaire Blinken et d’autres – ne correspond tout simplement pas, cela ne correspond pas aux images qui nous parviennent d’Afghanistan et de l’aéroport de Kaboul, », a déclaré Davidson. «Il y a une déconnexion, et j’ai écrit à ce sujet plus tôt cette semaine, il y a une irréalité dans tout cela que ce que dit l’administration et ce que nous voyons tous ne correspondent pas. Ce sont deux versions irréconciliables de la réalité, et c’est profondément troublant pour moi et je pense à vous et à beaucoup d’Américains de voir notre leadership juste dans les vapeurs, pour ainsi dire, et ne pas vouloir parler honnêtement de ce qui se passe.

https://mp3.ricochet.com/2021/08/John-Final.mp3

