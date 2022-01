Biden dira la vérité sur le 6 janvier, pas les mensonges racontés depuis lors

Tout le monde savait que Joe Biden parlerait le 6 janvier et tout le monde savait qu’il parlerait de ce qui s’était réellement passé. Lors du briefing de mercredi, Jen Psaki a fait savoir aux Américains que Joe Biden parlerait également de ce qui ne s’était pas produit ce jour-là, en particulier, il réfuterait les mensonges qui ont été racontés par Donald Trump en blanchissant toute la journée.

Il ne fait aucun doute que cette semaine joue bien pour Biden et les démocrates sur le plan politique. Pendant environ une semaine l’année dernière à cette époque, le pays était en fait uni. Ce qui s’est passé au Capitole a choqué la nation de manière insensée, il y avait une sensation du 11 septembre, les gens l’appelaient le 11 septembre sur la démocratie. Il y a eu un tel tollé que l’ensemble de la haute technologie a interdit Trump à vie et – à l’époque – le public n’avait pas grand-chose à dire à ce sujet, pas beaucoup de choses négatives. Bien sûr, les MAGA du noyau le plus dur, le type qui était dans la foule, se sont plaints, mais tout le monde a semblé comprendre.

Sean Hannity a déclaré – selon l’émission d’Ari Melber tout à l’heure – a envoyé un texto à Meadows et à quelques autres et a dit: « Les gars, il ne pourra plus jamais parler des élections, jamais. » En parlant de Sean Hannity, oubliez toute sorte de privilège journalistique concernant les sources ou qui a dit quoi, Hannity faisait autant partie du personnel de Trump que l’on pourrait s’attendre à ce qu’un commentateur russe « populaire » fasse partie du personnel de Poutine.

Pendant une semaine, appelez ça cinq à sept jours, nous étions en état de choc et nous étions sûrs que Trump n’avait pas d’avenir dans ce pays. Nous savions qu’il continuerait à être un danger, absolument. Il serait pertinent, mais c’est différent d’avoir un avenir politique. Il pourrait provoquer le chaos, et il l’a fait. En effet, sur ce site, nous avons prédit qu’il y aurait plus de violence dans le pays que nous n’en avons été confrontés. Mais en tant que personnalité politique, Trump venait de sceller son propre destin.

Joe Biden a l’occasion de rappeler à tout le monde ce qu’ils ont ressenti et pourquoi ils se sont sentis ainsi. De plus, Joe Biden peut parler de la façon dont cela s’est passé et contrairement à la destitution, Biden peut aller au-delà de l’incitation. Joe Biden peut maintenant faire référence aux preuves trouvées par le comité et c’est accablant.

Malgré toutes ces preuves, 90 % des républicains pensent qu’on fait trop de bruit sur le 6 janvier (ce sondage a été réalisé il y a des semaines). Biden a une chance de réduire ce nombre à 60% ou même 50% avec les bons mots et les bonnes preuves citées, en rappelant aux gens ce qu’ils ont ressenti cette semaine-là.

Jen Psaki a fait savoir au pays sans l’ombre d’un doute que non seulement Joe Biden allait dire la vérité aujourd’hui. Il va parler de ce qui n’est pas vrai et c’est une référence directe à la réfutation du lait de chaux de Trump. Biden n’a pas seulement une opportunité politique, c’est un impératif démocratique (petit « d ») car les républicains vont essayer de le faire à nouveau.

Quand prés. Biden se rend à Capitol Hill pour commémorer l’anniversaire de l’attaque du 6 janvier, presse de la Maison Blanche sec. Jen Psaki dit qu’il va « dire la vérité sur ce qui s’est passé ». « Pas les mensonges que certains ont répandus depuis. » https://t.co/40YdGVAch2 pic.twitter.com/iDBHIti7tI – ABC News (@ABC) 5 janvier 2022

Aujourd’hui, lorsque Joe Biden prend les arguments de Trump et les déchiquette, les républicains ne peuvent pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus. Jen Psaki les a tous prévenus aujourd’hui.

