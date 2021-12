Biden dit à Jimmy Fallon qu’il ne suit plus les chiffres des sondages lors de sa première apparition tardive en tant que président

Le président Biden a plaisanté en disant qu’il ne suivait « plus » ses cotes d’approbation vendredi soir lors de sa première apparition télévisée en fin de soirée depuis son entrée en fonction.

« Eh bien, plus maintenant », a plaisanté Biden lors de l’interview à distance de la Maison Blanche après que l’animateur de « Tonight Show » Jimmy Fallon lui ait demandé à quel point il faisait attention aux fluctuations des sondages.

« Je plaisante », a souligné le président alors que Fallon riait hystériquement et que le public applaudissait. « Je faisais attention quand ils étaient au milieu des années 60, mais maintenant qu’ils sont dans les années 40, je ne fais plus attention. »

Fallon a déclaré au président qu’il appréciait son honnêteté.

« Vous êtes arrivé chaud, puis vous êtes devenu moyen et maintenant vous êtes au plus bas », a déclaré l’hôte.

Le comédien a suggéré que Biden devait simplement « garder la tête baissée et continuer à faire ce qu’il faut ».

Le président Joe Biden apparaît sur un écran lors d’une interview virtuelle avec l’animateur Jimmy Fallon dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », le vendredi 10 décembre 2021, à New York. (NBC via Associated Press)

Biden a fait valoir que « beaucoup de choses se sont passées » au cours de la première année de sa présidence, et a déclaré qu’il comprend que les gens ont « peur » et s’inquiètent » de l’inflation, de la pandémie de coronavirus et d’autres problèmes et il pense que son travail consiste à être honnête avec les Américains sur ce qui se passe dans le pays.

« On leur dit qu’Armageddon est en route », a déclaré Biden. « La vérité est que l’économie a augmenté plus qu’elle ne l’a jamais fait en près de 60 ans, le taux de chômage est tombé à 4,2% – il va baisser, à mon avis. »

Il a admis que l’inflation est une préoccupation, mais a fait valoir : « elle va baisser. »

Jimmy Fallon, vu à New York le 10 décembre 2021, anime le « Tonight Show » depuis 2009. (Associated Press)

« Mais en attendant, les gens sont inquiets et ils s’inquiètent de savoir si, vous savez, ils ont ou non un frère ou une sœur, un oncle ou une tante qui a contracté COVID et ils ne savent pas quoi faire à ce sujet », a déclaré Biden. . « Il y a beaucoup d’anxiété et mon travail consiste à être simple, à tirer de l’épaule, à faire savoir aux gens exactement quelle est la vérité et à expliquer comment je vais essayer d’améliorer la vie pour eux. »

Les prix ont grimpé de près de 7 % depuis l’élection de Biden l’année dernière, un bond sans précédent depuis le début du premier mandat de Ronald Reagan, a rapporté le Washington Post, et les grognements de la chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie pourraient mettre un frein à la saison des achats de Noël. La variante récemment découverte du coronavirus omicron menace également de déclencher de nouvelles poussées virales à travers le pays.

L’administration Biden a eu du mal à faire face à l’inflation et le président a affirmé à plusieurs reprises que les prix baisseraient sans entrer trop dans les détails.

Le président Joe Biden, la première dame Jill Biden et la vice-présidente Kamala Harris assistent aux funérailles de l’ancien sénateur Bob Dole du Kansas, à la cathédrale nationale de Washington, le vendredi 10 décembre 2021, à Washington. (Presse associée)

« Je pense que vous le verrez changer plus tôt, plus rapidement, plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent », a-t-il déclaré cette semaine.

Biden a déclaré à Fallon qu’il espérait que d’ici l’année prochaine, la pandémie serait mieux sous contrôle, l’inflation serait en baisse et les familles de la classe moyenne seraient dans une meilleure situation financière, des progrès seraient réalisés en matière d’environnement et la loi sur les droits de vote de John Lewis serait adoptée. .

« C’est une assiette pleine, mais je pense que nous pouvons le faire », a-t-il déclaré. « »Je suis optimiste pour l’avenir, et je suis optimiste pour ce pays. »

Fallon, dans l’interview principalement amicale, a félicité Biden d’avoir ramené la « classe » au bureau après que le président a expliqué qu’il était en retard pour son apparition au « Tonight Show » parce qu’il faisait l’éloge du regretté sénateur américain Robert Dole, dont les funérailles ont eu lieu. à Washington plus tôt dans la journée.

« Je pensais que c’était incroyable que tu aies fait ça », a déclaré Fallon.

Le président a souligné l’importance d’un retour au bipartisme, qu’il a dit que « des éléments extrêmes du Parti républicain » abandonnent. Il a également affirmé que l’ancien président Trump « alimente » la partisanerie.

Biden a ajouté que malgré les luttes actuelles, être américain est toujours plus enviable que d’être citoyen de n’importe quel autre pays.

« Nous avons plus à notre disposition, nous avons plus de capacité, nous avons plus de science, de technologie et de décence je pense que n’importe quel pays du monde », a-t-il déclaré.

Jimmy Fallon joue avec les cheveux du candidat présidentiel républicain de l’époque, Donald Trump, dans un épisode de « The Tonight Show » du 15 septembre 2016 (YouTube)

Fallon avait déjà interviewé le candidat présidentiel de l’époque, Donald Trump, en septembre 2016, attirant les critiques des libéraux qui accusaient Fallon d’être trop gentil avec le républicain.

Fallon a défendu l’interview, affirmant qu’il ne pensait pas que c’était son rôle de s’impliquer trop profondément dans les discussions politiques.

« J’essaie juste de faire un spectacle amusant », a déclaré Fallon plus tard à Vanity Fair.