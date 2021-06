Biden dit à Sycophantic Press qu’ils sont les personnes les plus intelligentes d’Amérique 10z viral

in

Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes à la suite de son sommet avec le président russe Vladimir Poutine mercredi qu’il pensait qu’ils étaient les personnes les plus intelligentes de tout le pays.

“Vous faites tous partie des personnes les plus brillantes du pays”, a déclaré Biden. « Je le pense vraiment, je ne suis pas soucieux. Mais cela n’a aucun sens pour moi de négocier avec vous !

Biden sur le tarmac: «Vous êtes tous parmi les personnes les plus brillantes du pays, je le pense vraiment, je ne suis pas soucieux. Mais cela n’a aucun sens pour moi de négocier avec vous ! – Christina Wilkie (@christinawilkie) 16 juin 2021

Biden vient tout juste de s’adresser aux journalistes : vous êtes les personnes les plus brillantes du pays. Trump n’a pas dit ça. – Jake Sherman (@JakeSherman) 16 juin 2021

La flatterie de Biden est intervenue quelques minutes seulement après qu’il a fustigé le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Kaitlan Collins, pour avoir demandé pourquoi il était “confiant” que Poutine changerait de comportement après la réunion.

“Je ne suis pas confiant”, a crié Biden en se retournant pour faire face au groupe de presse. « Qu’est-ce que tu fais, qu’est-ce que tu fais tout le temps ? Quand ai-je dit que j’étais confiant ? Mettons cela au clair. J’ai dit que ce qui changera leur comportement, c’est si le reste du monde réagit à eux et que cela diminue leur position dans le monde.

Il a également affirmé que la journaliste était « dans la mauvaise affaire » si elle ne pouvait pas comprendre son affirmation selon laquelle la rencontre avec Poutine était « constructive » malgré la minimisation des violations des droits humains par le président russe.

“Si vous ne comprenez pas cela”, a déclaré Biden à un journaliste en le poussant à expliquer en quoi la rencontre avec Poutine a été constructive s’il nie toujours les violations des droits humains et les cyberattaques, “vous êtes dans la mauvaise affaire”.

pic.twitter.com/M4QmK7hKYd – Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) 16 juin 2021

Biden s’est ensuite excusé auprès de Collins d’être un “sage”, mais non sans lancer une autre série de critiques contre le pool de presse de la Maison Blanche.

Vous savez que Biden sait qu’il a foiré quand il dit “Je n’aurais pas dû être un gars aussi sage”

Même chose qu’il a dit après ses commentaires « tu n’es pas noir » pendant la campagne.

pic.twitter.com/NSjiuJk4sz – Alex Thompson (@AlexThomp) 16 juin 2021

« Pour être un bon journaliste, il faut être négatif. Vous devez avoir une vision négative de la vie, d’accord, il me semble, la façon dont vous tous… vous ne posez jamais de question positive », a déclaré Biden.

Biden : « Pour être un bon journaliste, vous devez être négatif. Il faut avoir une vision négative de la vie, ok, il me semble, comme vous tous… vous ne posez jamais de question positive. pic.twitter.com/anLV4PzSX6 – The Post Millennial (@TPostMillennial) 16 juin 2021

Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont tous deux l’habitude de s’en prendre à leurs copains démocrates dans les médias d’entreprise. Les pom-pom girls des médias offrent une large place à l’administration, avec une couverture « percutante » de la Maison Blanche sur des sujets tels que les bottes Timberland de Harris, les chiens de Biden, les lieux de rencontre de Biden avec ses petits-enfants jouant à Mario Kart à Camp David, et plus encore. Mais cela n’empêche pas Biden de critiquer rapidement les journalistes pour avoir été trop dur avec lui.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.