Biden dit que 100 millions de chèques de relance ont été livrés et que des millions d’autres arriveront bientôt – .

Jeudi, lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction, le président Joe Biden a annoncé que plus de 100 millions de chèques de relance avaient été livrés aux Américains éligibles. Biden a signé le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars le 11 mars et, le 17 mars, environ 90 millions de paiements avaient été décaissés, selon l’Internal Revenue Service. Le deuxième lot de paiements a été effectué le 24 mars.

« Hier, plus de 100 millions de paiements de 1 400 dollars ont été versés sur les comptes bancaires des citoyens », a déclaré le président Biden dans le discours d’ouverture de sa conférence de presse jeudi. «C’est de l’argent réel dans les poches des gens, apportant un soulagement instantanément, presque. Et des millions d’autres recevront leur argent très bientôt. »

Comme l’IRS l’a annoncé plus tôt cette semaine, la plupart des Américains éligibles ont reçu leurs chèques de relance par dépôt direct le 17 mars, lorsque le premier lot a été livré. Cependant, il y a encore des millions d’Américains qui recevront leurs paiements par la poste, et les chèques papier et les cartes de débit commencent tout juste à sortir. Si vous êtes admissible à un chèque de relance, mais que vous n’avez pas encore reçu de dépôt direct, surveillez de près votre courrier au cours des prochaines semaines.

En ce qui concerne les chèques de relance qui ont été délivrés, Biden dit qu’ils font déjà une différence:

Puisque [the bill] a été adoptée, une majorité de prévisionnistes économiques ont considérablement augmenté leurs prévisions sur la croissance économique qui va avoir lieu cette année. Ils prévoient maintenant qu’il dépassera 6% de croissance du PIB. Et ce matin encore, nous avons appris que le nombre de personnes déclarant une demande d’assurance-chômage hebdomadaire a diminué de près de 100 000 personnes. C’est la première fois en un an que le nombre tombe en dessous du sommet d’avant la pandémie. Il y a donc encore trop d’Américains sans travail, trop de familles qui souffrent, et j’ai encore beaucoup de travail à faire, mais je peux vous dire, les Américains, que l’aide est là et que l’espoir est en route.

Les personnes qui gagnent moins de 75 000 $ et les couples qui gagnent moins de 150 000 $ sont admissibles à recevoir la totalité des chèques de relance de 1 400 $. Si vous n’avez pas encore reçu votre chèque, assurez-vous de vérifier l’outil IRS Get My Payment si vous ne l’avez pas déjà fait. Si l’IRS ne dispose pas des informations nécessaires pour déposer l’argent directement sur votre compte, l’outil peut vous demander les détails nécessaires afin que vous puissiez recevoir un dépôt direct.

Il est plus que probable que ce seront les derniers paiements directs de la pandémie, mais il y a des démocrates à la Chambre et au Sénat qui demandent plus de secours pour aider les Américains en difficulté à se remettre sur pied. Plus tôt ce mois-ci, 11 démocrates du Sénat ont envoyé une lettre exhortant Biden à «inclure les paiements directs récurrents et les extensions automatiques d’assurance-chômage liées aux conditions économiques dans votre plan économique à long terme Build Back Better».

