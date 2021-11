Biden dit que la maison a brûlé « avec ma femme dedans », ajoutant à la longue liste d’histoires embellies

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a déclaré la semaine dernière que sa maison avait brûlé avec sa femme Jill Biden à l’intérieur avant d’essayer de se corriger, s’ajoutant à une longue liste d’histoires personnelles qu’il a embellies au fil des ans.

S’exprimant mardi sur un pont du New Hampshire au sujet de son plan d’infrastructure bipartite, Biden a déclaré: « Sans ce pont, comme je l’ai dit plus tôt, il s’agit d’un détour de 10 milles juste pour se rendre de l’autre côté. Et je sais, ayant eu une maison brûlée avec ma femme dedans – elle est sortie saine et sauve, si Dieu le veut – qu’en avoir une partie importante brûle, je peux dire : 10 minutes font une sacrée différence. »

BIDEN RÉPÈTE L’HISTOIRE AMTRAK DÉMONTRÉE POUR LA CINQUIÈME FOIS PENDANT LA PRÉSIDENCE

WASHINGTON, DC – 21 NOVEMBRE: Le président américain Joe Biden se rend dans l’aile ouest de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 21 novembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Samuel Corum/.)

Biden a déjà rappelé l’histoire, affirmant en 2013 qu’un incendie « a détruit une partie importante » de sa maison du New Hampshire.

Cependant, un rapport de 2004 de l’Associated Press, archivé par LexisNexis, a déclaré que la foudre a frappé la maison des Bidens et a déclenché un « petit incendie qui a été contenu dans la cuisine ». Le rapport indique que les pompiers ont maîtrisé l’incendie en 20 minutes et qu’ils ont réussi à empêcher les flammes de se propager au-delà de la cuisine.

Le président a une longue histoire d’exagération des histoires sur lui-même. Plus récemment, il a raconté pour la cinquième fois au cours de sa présidence une histoire sincère mais contestée sur le plan des faits au sujet d’un employé d’Amtrak lors d’un discours dans le New Jersey. L’employé que Biden mentionne fréquemment est en fait décédé un an avant que l’histoire n’ait eu lieu.

Le président américain Joe Biden salue les participants lors du pardon de la dinde de Thanksgiving à la Maison Blanche dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, DC, le 19 novembre 2021. (Photo d’OLIVIER DOULIERY/. via .)

L’année dernière, Biden a dû revenir sur les affirmations répétées selon lesquelles il avait été arrêté en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid alors qu’il tentait de rendre visite à Nelson Mandela. Il a admis plus tard qu’il n’avait pas été arrêté mais « interpellé » par les autorités.

En 2019, Biden a raconté à une foule d’étudiants une histoire poignante sur un capitaine de la marine en Afghanistan, qui a ensuite été démystifiée par le Washington Post.

En 2013, Biden a déclaré avoir entendu les coups de feu d’une fusillade dans une école amish qui avait tué cinq étudiants alors qu’ils jouaient au golf à proximité en Pennsylvanie en 2006. Le Washington Times a versé de l’eau froide sur la revendication à l’époque, rapportant qu’aucun terrain de golf de la région n’avait de record d’hébergement de Biden.

En 2008, Biden a déclaré que son hélicoptère en Afghanistan avait été « forcé » par les insurgés d’Al-Qaïda sur « l’autoroute de la terreur ». L’Associated Press a rapporté plus tard qu’une tempête de neige, et non l’ennemi, avait forcé le pilote à atterrir.

Le président américain Joe Biden pointe du doigt avant de se rendre au bureau ovale après être descendu de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC le 21 novembre 2021. (Photo d’ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via .)

En 2007, Biden a déclaré qu’il s’était fait « tirer dessus » lors d’un voyage en Irak des années auparavant. Il a ensuite précisé qu’il était « près de l’endroit où un coup de feu a atterri ».

La grande histoire de Biden a été révélée lors de sa première campagne présidentielle en 1988, qu’il a finalement retirée sous le poids de multiples allégations de plagiat. Au cours de cette campagne, il a également faussement affirmé qu’il avait fréquenté une faculté de droit avec une bourse complète et qu’il avait obtenu son diplôme dans la première moitié de sa classe, ce qu’il a admis plus tard était faux. Il a également déclaré à l’époque qu’il avait » marché avec des dizaines de milliers » de personnes pendant le mouvement des droits civiques, mais cela s’est également avéré être faux.