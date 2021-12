Biden dit que le gouvernement fédéral couvrira 100% des travaux d’urgence du Kentucky pendant les 30 premiers jours

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a annoncé que le gouvernement fédéral supportera tous les coûts des travaux d’urgence du Kentucky pendant les 30 premiers jours, après que des tornades ont ravagé la région, tuant au moins 74 personnes. Plus de 100 sont toujours portés disparus.

Le président a autorisé le financement à la demande du gouverneur démocrate du Kentucky Andrew Beshear. C’est quelque chose que Biden a dit qu’il « n’était pas sûr d’avoir le pouvoir de le faire, mais il s’avère que je le fais ».

« Chaque coût sera pris en charge par le gouvernement fédéral », a déclaré Biden mercredi lors de son allocution après avoir visité les dégâts causés par une tornade la semaine dernière à Dawson Springs, dans le Kentucky.

Le président Joe Biden. (AP Photo/Patrick Semansky) (AP)

Biden a déclaré que le financement couvrirait « l’enlèvement des débris, le coût des heures supplémentaires et des forces de l’ordre, le personnel des services d’urgence et les abris ».

Le président est arrivé dans le Kentucky plus tôt mercredi, s’arrêtant à Fort Campbell avant de se rendre à Mayfield. Biden, qui a été rejoint par le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a reçu un briefing sur les dégâts causés par la tempête avant de faire une visite aérienne et terrestre des dégâts.

Les secouristes fouillent ce qui reste de l’usine de bougies de produits de consommation de Mayfield après sa destruction par une tornade à Mayfield, dans le Kentucky. (Photo de John Amis / .) (Photo de JOHN AMIS/. via .) ((Photo de JOHN AMIS/. via .))

« Je suis dans le Kentucky aujourd’hui pour rencontrer des dirigeants locaux et évaluer les dégâts causés par les tornades et les conditions météorologiques extrêmes », a tweeté Biden mercredi. « Il nous faudra tous, travailler ensemble, pour récupérer et commencer à reconstruire – et nous nous engageons à fournir tout le soutien nécessaire aussi longtemps que cela prendra. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

MAYFIELD, KY – 11 DÉCEMBRE: Vue générale des structures endommagées par la tornade le 11 décembre 2021 à Mayfield, Kentucky. (Photo de Brett Carlsen/.) ((Photo de Brett Carlsen/.))

L’annonce de mercredi intervient après que Biden ait déjà approuvé des déclarations d’urgence pour le Kentucky et les États voisins de l’Illinois et du Tennessee.