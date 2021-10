Biden dit que les démocrates « n’obtiendront probablement pas 3 500 milliards de dollars » pour le projet de loi de réconciliation

Le président Joe Biden prononce une allocution sur l’économie à la Maison Blanche à Washington, DC, le 8 octobre 2021. (Evelyn Hockstein/.)

Le président Biden a déclaré que le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars proposé par son administration aurait probablement un prix inférieur, dans des remarques aux journalistes vendredi.

« Pour être honnête avec vous, nous n’allons probablement pas toucher 3 500 milliards de dollars cette année ; nous allons obtenir quelque chose de moins que cela », a déclaré Biden lors d’une visite dans une garderie à Hartford, Connecticut, selon une transcription de la Maison Blanche des remarques.

« Je suis convaincu que nous allons y arriver. Nous n’allons pas obtenir 3 500 milliards de dollars », a répété Biden plus tard dans ses remarques. « Nous aurons moins que cela, mais nous allons l’obtenir. »

Biden a ajouté qu’il n’était pas sûr que l’une de ses propositions initiales pour le projet de loi sur la réconciliation figurerait dans le paquet final.

« Je ne sais pas si je peux le faire, mais j’avais également proposé un collège communautaire gratuit », a déclaré Biden.

La proposition des démocrates pour le projet de loi sur la réconciliation comprend un collège communautaire gratuit et un pré-K universel, l’expansion de Medicare pour inclure des services dentaires, visuels et auditifs, des congés familiaux et médicaux payés, et une série de mesures pour lutter contre le changement climatique.

Cependant, le projet de loi nécessite le soutien des 50 sénateurs démocrates pour faire passer le processus de réconciliation. Les sénateurs Joe Manchin (D., W.Va.) et Kyrsten Sinema (D., Arizona) se sont opposés au prix du forfait.

Les remarques de Biden sont intervenues le jour même où le sénateur Bernie Sanders (I., Vermont) a rédigé un éditorial dans un journal de Virginie-Occidentale exhortant à soutenir toutes les composantes du projet de loi sur la réconciliation, notant l’opposition de Manchin. Manchin a répondu plus tard vendredi qu’il ne « voterait pas pour une expansion imprudente des programmes gouvernementaux. Aucun éditorial d’un socialiste indépendant autoproclamé ne changera cela.

