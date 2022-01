Biden dit que les incendies de forêt sont « suralimentés » par le réchauffement climatique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a déclaré vendredi que les incendies de forêt massifs comme celui qui a balayé certaines parties du Colorado la semaine dernière sont alimentés par le réchauffement climatique.

Le président américain Joe Biden (à droite) prend la parole, flanqué de la première dame Jill Biden (à gauche), après avoir visité un quartier détruit par l’incendie de Marshall au Louisville Recreation and Senior Center à Louisville, Colorado, le 7 janvier 2022. (Photo de SAUL LOEB/. via .)

« Parce qu’une combinaison de sécheresse extrême – la période la plus sèche de juin à décembre jamais enregistrée – des vents inhabituellement forts, pas de neige au sol pour commencer, a créé une poudrière, une poudrière littérale », a déclaré Biden à Louisville, Colorado, après les dommages causés par la tournée. derrière l’incendie avec des responsables locaux et étatiques et la première dame Jill.

BIDEN qualifie la crise climatique de « MENACE EXISTENTIELLE », S’excuse pour le retrait de Trump de l’accord de Paris

« Nous ne pouvons pas ignorer la réalité que ces incendies sont surchargés », a ajouté Biden. « Ils sont surchargés par un changement de temps. »

En novembre dernier, lors d’une apparition à la conférence COP26 des Nations Unies, Biden a averti que le climat est « une menace existentielle pour l’existence humaine telle que nous la connaissons » et s’est excusé pour le retrait de l’ancien président Trump de l’accord de Paris sur le climat.

La fumée d’un incendie de forêt s’élève en arrière-plan, le jeudi 30 décembre 2021, à Superior, Colorado (AP Photo/David Zelio)

« La menace existentielle pour l’existence humaine telle que nous la connaissons », a déclaré Biden à propos du changement climatique. « Et chaque jour où nous retardons, le coût de l’inaction augmente. »

Biden a également affirmé à l’époque que la crise climatique était « un défi de nos vies collectives ».

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden rencontrent des victimes alors qu’ils visitent un quartier détruit par l’incendie de Marshall à Louisville, Colorado, le 7 janvier 2022. (Photo de SAUL LOEB/. via .)

En décembre, alors qu’il discutait des tornades mortelles qui ont ravagé certaines parties du Sud et du Midwest et a utilisé la tragédie pour mettre en évidence ses propres convictions sur le changement climatique.

Lorsqu’on lui a alors demandé s’il « pouvait conclure que ces tempêtes et leur intensité étaient liées au changement climatique », Biden a répondu: « Tout ce que je sais, c’est que l’intensité de la météo à tous les niveaux a des impacts en raison du réchauffement de la planète. et le changement climatique. »

Brooke Singman de Fox News a contribué à cet article.