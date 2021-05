Biden dit que Netanyahu l’a informé qu’Israël avait accepté un cessez-le-feu mutuel ⋆ .

Le président Biden a déclaré jeudi qu’il s’était entretenu avec le Premier ministre israélien Netanyahu qui lui avait dit que la nation d’Israël avait accepté un cessez-le-feu.

Biden a déclaré que Netanyahu lui avait notifié que la nation «d’Israël avait accepté un cessez-le-feu mutuel inconditionnel» qui devrait commencer dans moins de deux heures. Le président a déclaré que les Égyptiens avaient dit aux États-Unis que le Hamas et d’autres groupes à Gaza étaient également d’accord.

Biden a déclaré qu’il avait répété à Netanyahu que les États-Unis soutenaient le droit d’Israël à la légitime défense face aux attaques à la roquette.

Il a dit que Netanyahu «partageait avec moi son appréciation pour le système du Dôme de fer que nos nations ont développé ensemble et qui a sauvé la vie d’innombrables citoyens israéliens, à la fois arabes et juifs. Je l’ai assuré de mon soutien total pour reconstituer le système du Dôme de fer d’Israël afin d’assurer ses défenses et sa sécurité à l’avenir », a déclaré le président.

«Je pense que les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre en toute sécurité et de jouir de mesures égales de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra notre diplomatie silencieuse et implacable à cette fin », a déclaré Biden.

