Biden dit qu’il est «très confiant» en Fauci au milieu de la controverse sur les e-mails sur les coronavirus .

Vendredi, le président Joe Biden a exprimé son soutien continu au conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus Anthony Fauci, refusant de mettre à l’écart le responsable fédéral de longue date au milieu des courriels récemment publiés qui ont remis en question la gestion par Fauci de l’épidémie de SRAS-Cov-2.

“Oui, je suis très confiant dans le Dr Fauci”, a déclaré Biden dans le Delaware lorsqu’on lui a demandé son avis vendredi.

La manifestation de soutien intervient alors que des milliers de pages d’e-mails de Fauci ont été obtenues et publiées par des groupes de presse et de défense cette semaine. Les e-mails, qui détaillent la gestion par le médecin des premiers jours et mois de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis, ont soulevé des questions de conflits d’intérêts potentiels ainsi que l’incertitude entourant les échanges fortement rédigés entre Fauci et plusieurs experts en maladies notables.

Fauci a dirigé l’Institut national fédéral des allergies et des maladies infectieuses pendant des décennies. Il est actuellement l’employé fédéral le mieux payé, gagnant plus de 400 000 $ par an.

