Biden dit qu’une attaque à l’aéroport de Kaboul est “très probable” dans les prochaines 24 à 36 heures

Les Marines américains prennent un moment pour se reposer à un poste de contrôle d’évacuation lors d’une évacuation à l’aéroport international Hamid Karzai, à Kaboul, en Afghanistan, le 20 août 2021.

Marines des États-Unis | .

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré samedi dans un communiqué que son équipe de sécurité nationale avait averti qu’une attaque à l’aéroport de Kaboul était “très probable dans les prochaines 24 à 36 heures”.

“La situation sur le terrain continue d’être extrêmement dangereuse et la menace d’attaques terroristes sur l’aéroport reste élevée”, a déclaré Biden, ajoutant qu’il avait demandé aux commandants américains de “prendre toutes les mesures possibles pour donner la priorité à la protection des forces”.

Le général du Corps des Marines Kenneth McKenzie, commandant du commandement central américain, a déclaré jeudi aux journalistes que l’Etat islamique tenterait probablement de poursuivre ses attaques avant la fin des évacuations.

“Nous pensons que c’est leur désir de poursuivre ces attaques et nous nous attendons à ce que ces attaques se poursuivent”, a déclaré le général quatre étoiles aux journalistes du Pentagone, ajoutant que les États-Unis surveillaient un “flux de menace extrêmement actif contre l’aérodrome”.

McKenzie, qui supervise les opérations militaires américaines dans la région, a déclaré que les menaces contre les forces occidentales et les civils à l’aéroport allaient des coups de feu aux roquettes en passant par les attentats suicides.

“Donc, des flux de menaces très, très réels, ce que nous appellerions tactiques, c’est-à-dire imminents, pourraient survenir à tout moment”, a-t-il déclaré. McKenzie a déclaré qu’il n’avait pas prévu de demander des troupes américaines supplémentaires pour la mission.

La dernière évaluation de la menace fait suite à une frappe de drone américain vendredi qui a tué deux membres de premier plan de l’EIIS-K en Afghanistan.

“J’ai dit que nous allions poursuivre le groupe responsable de l’attaque contre nos troupes et des civils innocents à Kaboul, et nous l’avons fait”, a déclaré Biden à propos de la frappe de drones. “Cette grève n’était pas la dernière”, a-t-il ajouté. “Nous continuerons de traquer toute personne impliquée dans cette attaque odieuse et de la faire payer”, a déclaré le président.

La frappe américaine est survenue moins de deux jours après qu’un kamikaze a fait exploser un explosif près des portes de l’aéroport de Kaboul, entraînant la mort de 13 militaires américains.

Le Pentagone a déclaré samedi que la frappe visait deux membres de l’EIIS-K soupçonnés d’être impliqués dans la planification d’attaques contre les forces américaines à Kaboul. Le général de division de l’armée William Taylor a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes civiles connues à la suite de la frappe.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les États-Unis n’avaient ni notifié ni coordonné avec les talibans avant la frappe. Il a ajouté que le ministère de la Défense n’avait pas informé les autres pays de la région ni les législateurs américains.

Le Pentagone a également confirmé que l’armée américaine à Kaboul avait entamé son processus de rétrogradation, ou de retrait, du pays. Kirby a déclaré qu’il restait moins de 5 000 militaires dans le pays, ajoutant que les États-Unis ne fourniraient plus de nombre exact en raison des conditions de sécurité.

Au cours des dernières 24 heures, les forces occidentales ont évacué 6 800 personnes hors de Kaboul sur 66 vols d’avions cargo militaires. Depuis le début des évacuations massives le 14 août, environ 111 900 personnes ont été transportées par avion hors d’Afghanistan.

Environ 117 500 personnes ont été évacuées depuis fin juillet, dont environ 5 400 citoyens américains et leurs familles.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré vendredi qu’environ 500 Américains cherchaient toujours à être évacués.