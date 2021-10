Biden divise le pays contre les non-vaxx au lieu de «nous unir contre la pandémie»: Watters

Le président Biden s’est engagé à unir un pays ravagé par la pandémie de coronavirus, mais son leadership n’a fait que diviser davantage les Américains en épinglant les citoyens vaccinés contre ceux qui choisissent de renoncer au vaccin, a déclaré mardi l’animateur de Fox News, Jesse Watters.

Watters, sur « The Five », a souligné le nombre de policiers et de pompiers de New York qui menacent de démissionner pour protester contre le mandat de vaccination de grande envergure de l’administration Biden qui continue de susciter des réactions négatives.

La co-animatrice Dana Perino a demandé si c’était « le meilleur moment » pour l’administration de mettre en œuvre le mandat, notant que cela entraînerait une réduction significative des forces de police et des pompiers avant les vacances.

Watters a accepté et a critiqué Biden pour ne pas avoir reconsidéré la politique au milieu des retombées majeures.

Le président Joe Biden, avec la première dame Jill Biden, prend la parole lors d’une visite à la Brookland Middle School dans le nord-est de Washington, le vendredi 10 septembre 2021. Biden a encouragé chaque district scolaire à promouvoir les vaccins, y compris avec des cliniques sur place, pour protéger les élèves alors qu’ils retournent à l’école au milieu d’une résurgence du coronavirus. (Photo AP/Manuel Balce Ceneta)

« Biden va se cogner la tête contre le mur, car l’homme n’est tout simplement pas assez flexible pour faire face à une situation comme celle-ci », a déclaré Watters.

« Les grands chefs sont flexibles, ils sont dynamiques. Si vous avez un général, il pourrait changer de stratégie lorsqu’il se heurte à une résistance sur le champ de bataille », a poursuivi l’hôte. « Un quart-arrière, il pourrait juste vérifier et juste… ramasser le premier down. C’est ce que font les bons leaders. Biden ne fait pas ça. »

Watters a poursuivi: « Il est confronté à des pénuries de main-d’œuvre, à l’inflation, à la vague de criminalité, aux retraites, et tout ce qu’il fait, c’est regarder droit devant. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des rampes d’accès. Vous avez des exemptions religieuses, vous pouvez dire » nous allons retarder la mise en œuvre », vous pouvez dire « travaillez avec nous, nous paierons pour les tests… » »

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 5 octobre 2021, un professionnel de la santé remplit une seringue avec le vaccin Pfizer COVID-19 au Jackson Memorial Hospital de Miami. La décision la plus agressive du président Joe Biden pour lutter contre la pandémie de COVID-19 est presque prête à voir le jour. Le gouvernement est sur le point de publier les détails d’une nouvelle règle de vaccination ou de test couvrant plus de 80 millions d’Américains dans des entreprises de 100 travailleurs ou plus. (AP Photo/Lynne Sladky, dossier)

Watters s’est demandé s’il serait plus économique pour le gouvernement fédéral de payer pour des tests quotidiens que de distribuer une assurance-chômage à ceux qui restent sans emploi en raison de leur refus de se faire vacciner.

Watters a également souligné toutes les recettes fiscales qui seront perdues lorsque les gens quitteront leur emploi.

« Beaucoup d’Américains ont l’impression que vous êtes censé nous unir contre la pandémie », a conclu Watters, « et au lieu de faire cela, vous nous divisez contre les non-vaxxés. »