Biden doit écouter l’avertissement de Trump sur la Chine – RedState

Si vous avez l’impression que la Chine est devenue un peu plus bruyante ces derniers temps, c’est parce qu’ils l’ont fait. Il est dans la nature d’un requin de devenir plus agressif lorsqu’il sent le sang dans l’eau, et le président Joe Biden fait saigner l’Amérique à pleines dents. L’homme que la Chine craignait, cependant, s’exprime et fait savoir à Biden ce qu’il fait de mal. La question est de savoir si Biden écoutera ou non.

Tel que rapporté par Fox News, l’ancien président Donald Trump a accordé une interview exclusive à Fox News dans laquelle il a averti que l’approche de l’administration Biden à l’égard de la Chine montrait « une telle faiblesse ».

L’approche de Biden est celle de la coopération et de l’attention avec la nation communiste. En septembre, Biden a eu un appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping au cours duquel ils « ont discuté de la responsabilité des deux nations de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit ». C’est une stratégie avec laquelle Trump n’est pas du tout d’accord.

« Je ne pense pas que ce soit un bon moyen de l’exprimer à la Chine », a-t-il déclaré à Fox News. « Cela montre une telle faiblesse. Nous avons montré une telle faiblesse.

Trump n’a pas tort. Depuis l’élection de Biden, la Chine a pris des mesures qui la mettraient pleinement en conflit avec les États-Unis, notamment en menaçant Taïwan et en prenant des mesures qui défient notre marine. Ils construisent maintenant une base à la frontière afghane, et ils ont récemment prouvé que leur technologie de missiles est beaucoup plus avancée que la nôtre, et ils voulaient que nous la voyions aussi.

Pendant l’administration Trump, la Chine n’était pas aussi audacieuse, et pour cause. Trump était plus qu’heureux de mettre la vis sur la nation communiste et les a continuellement avertis que les mauvais comportements avaient des conséquences.

« La Chine respectait ce pays quand j’étais président », a déclaré Trump. « La Chine ne respecte plus notre pays. C’est très triste. »

« Et même ce message – ce n’est pas un bon message. Ce n’est pas un message approprié », a déclaré Trump.

Comme Fox News l’a rapporté, avant que Trump ne parte, il avait conclu un accord avec la Chine qui les maintiendrait effectivement dans une position dans laquelle Biden les voudrait maintenant :

Au cours de son administration, Trump a signé en janvier 2020 un accord commercial de phase 1 avec la Chine, atténuant l’hostilité entre les deux plus grandes économies du monde au milieu de décennies de plaintes selon lesquelles Pékin manipulait sa monnaie et volait des secrets commerciaux aux entreprises américaines. Cet accord comprenait des engagements de Pékin à mettre fin au vol de propriété intellectuelle, à s’abstenir de toute manipulation de devises, à coopérer dans les services financiers et à acheter 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains en 2020 et 2021.

Cet accord est intervenu alors que la communauté du renseignement l’avertissait que la Chine représentait une grave menace pour la sécurité des États-Unis, et maintenant elle avertit Biden qu’elle « devient rapidement plus affirmée ».

Il est clair que l’approche souple de Biden est exactement ce dont la Chine avait besoin pour commencer à pousser l’Amérique et elle le fera jusqu’à ce qu’elle soit sur ses talons. À ce rythme, la Chine sera une crise de plus à laquelle l’administration Biden devra faire face, et une dont nous, en tant que citoyens, souffrirons le plus.