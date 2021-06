Biden DOJ se range du côté de Trump dans un procès en diffamation après des mois de ridicule démocrate .

in

Lundi soir, le ministère de la Justice de Biden s’est rangé du côté de Donald Trump, déclarant à une cour d’appel fédérale que le gouvernement américain – et non l’ancien président – ​​devrait être le défendeur dans un procès en diffamation intenté alors qu’il était encore en fonction par une femme qui prétend qu’elle était sexuellement agressé.

La réponse de Trump aux allégations d’E. Jean Carroll a été faite dans le cadre de ses fonctions officielles de président et a donc transféré toute responsabilité au gouvernement, ont écrit les avocats du ministère de la Justice en adoptant la même position que les avocats de Trump l’année dernière.

Le dossier est remarquable car le candidat de l’époque, Joe Biden, a critiqué la position de Trump pendant la campagne de 2020, seulement pour que son propre MJ arrive à la même conclusion juridique.

“La réponse du président Trump aux graves allégations d’agression sexuelle de Mme Carroll comprenait des déclarations qui remettaient en question sa crédibilité en des termes grossiers et irrespectueux”, ont écrit les avocats du ministère de la Justice dans un mémoire à la deuxième cour d’appel des États-Unis. «Mais cette affaire ne concerne pas la question de savoir si la réponse de M. Trump était appropriée. Cela ne dépend pas non plus de la véracité des allégations de Mme Carroll.

Au contraire, ont fait valoir les avocats, la question devant la cour d’appel est celle où la responsabilité repose lorsqu’un fonctionnaire du gouvernement fait des déclarations au cours du cours normal du travail.

« Parler au public et à la presse sur des sujets d’intérêt public fait sans aucun doute partie du travail d’un élu », ont écrit les avocats du gouvernement. « Les tribunaux ont ainsi systématiquement et à plusieurs reprises jugé que les déclarations prétendument diffamatoires faites dans ce contexte relevaient de l’emploi des élus, y compris lorsque les déclarations étaient motivées par des enquêtes de presse sur la vie privée du fonctionnaire.

