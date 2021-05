Biden DOJ s’oppose à la publication du mémo d’obstruction de Trump ⋆ .

En ce qui concerne le rapport Mueller, Joe Biden’s Le ministère de la Justice essaie de faire en sorte que certains des travaux du Donald Trump Le ministère de la Justice reste un secret. Lundi soir, le DOJ de Biden a fait appel de la décision d’un juge fédéral qui a ordonné la publication d’une note juridique de 2019 citée par le procureur général de l’époque. Bill Barr comme raison pour laquelle le DOJ ne porterait pas d’accusations d’obstruction contre le président d’alors Trump après la publication du rapport Mueller.

Dans deux documents judiciaires, le DOJ a déclaré qu’il s’opposerait à l’ordonnance d’un tribunal inférieur, rendue plus tôt ce mois-ci, affirmant que des parties du document restaient couvertes par le privilège du processus délibératif, une forme de privilège exécutif protégeant le processus par lequel une décision de l’agence ou la politique a été atteinte. Une page et demie de la note de service, la partie que le DOJ ne conteste pas en appel, a également été publiée lundi soir.

La décision de l’administration Biden est susceptible de décevoir les critiques de Trump, qui réclament depuis des années une transparence et une responsabilité accrues pour ce qu’ils considéraient largement comme Barr utilisant le DOJ pour fournir une couverture politique aux efforts de Trump pour contrecarrer l’ancien avocat spécial. De Robert Mueller enquête sur l’ingérence électorale russe.

Après que Mueller a publié ses conclusions au DOJ en mars 2019, Barr a tristement prétendu «résumer les principales conclusions» dans une lettre aux dirigeants du Congrès qui condensait le rapport de près de 400 pages en «moins de quatre pages». Barr a conclu que les preuves découvertes dans l’enquête ne permettaient pas d’accuser Trump d’obstruction.

L’organisme de surveillance du gouvernement à but non lucratif Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) a «immédiatement renvoyé» une demande de Freedom of Information Act (FOIA) pour tout document lié aux considérations de Barr. Le DOJ a rejeté la demande et CREW a intenté une action en justice, alléguant la rétention injustifiée de divers documents non assujettis aux exemptions de la FOIA.

Juge de district américain Amy Berman Jackson le 4 mai, il a rédigé un ordre cinglant de 41 pages accusant le DOJ de Barr d’avoir déformé le contenu de la note du Bureau du conseiller juridique (OLC) et a ordonné au gouvernement de rendre le document public.

“[Barr’s] la caractérisation de ce qu’il avait à peine eu le temps de parcourir, et encore moins d’étudier de près, a suscité une réaction immédiate, alors que les politiciens et les experts se sont tournés vers leurs microphones et leurs fils Twitter pour décrier ce qu’ils craignaient d’être une tentative de cacher la balle », a écrit Jackson. .

Jackson a estimé que le mémo était «prédécisionnel» et non couvert par le privilège du processus délibératif «parce que les éléments du dossier, y compris le mémorandum lui-même, contredisent le [DOJ’s] affirme que le processus décisionnel qu’ils ont identifié était en fait en cours »et que« le dossier fournit une raison de se demander si la communication a précédé une décision qui a été prise. »

Le DOJ a admis lundi que sa conduite avait peut-être causé par inadvertance une «confusion», mais a soutenu que le ministère subirait un «préjudice irréparable» si la note de l’OLC était publiée dans son intégralité (sans expurgations).

«Sur le fond, la décision de la Cour reposait essentiellement sur l’idée que les mémoires et déclarations du gouvernement décrivaient à tort la nature du processus décisionnel dans lequel le procureur général était engagé», Merrick Garland-led a déclaré l’argument du DOJ. «Rétrospectivement, le gouvernement reconnaît que ses mémoires auraient pu être plus clairs et il regrette profondément la confusion qui en a résulté. Mais les avocats et les déclarants du gouvernement n’avaient pas l’intention d’induire la Cour en erreur, et le gouvernement soutient respectueusement que l’imprécision dans sa qualification du processus décisionnel ne justifiait pas la conclusion que [the OLC memo] n’a pas été protégé par le privilège du processus délibératif. »

La juge Jackson a publié mardi matin dans son intégralité son propre mémorandum d’avis précédemment expurgé qui traitait des parties de la note de l’OLC publiée par le DOJ lundi soir. Le gouvernement ne s’est pas opposé à la publication non expurgée du mémorandum de Jackson le 3 mai.

Président de CREW Relieur Noah a déclaré que l’organisation était «profondément déçue» par la décision du DOJ de s’opposer à la publication de la note de l’OLC non expurgée.

«Le ministère de la Justice a eu l’occasion de se montrer clair, de remettre la note de service et de fermer le livre sur la politisation et la malhonnêteté des quatre dernières années. Hier soir, il a choisi de ne pas le faire », a-t-il déclaré dans un communiqué mardi matin. «En choisissant de lutter contre la décision du juge Jackson, le DOJ adopte une position qui est juridiquement et factuellement erronée et qui sape les efforts pour dépasser les abus de la dernière administration. Nous lutterons contre cela devant les tribunaux.

Bookbinder a également estimé que les parties de la note de service publiées fournissaient «une preuve supplémentaire que les efforts du procureur général Barr ne visaient pas à prendre une véritable décision juridique, mais visaient plutôt à transformer publiquement les conclusions accablantes du rapport Mueller en une justification de Donald Atout.”

