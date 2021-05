Biden donne à Pékin une raison de se débarrasser de plus de bons du Trésor ⋆ .

de ZeroHedge:

Par Ye Xie, journaliste de Bloomberg et commentateur de Market Live

Trois choses que nous avons apprises la semaine dernière:

1. Les relations américano-chinoises restent tendues.

Pour tous ceux qui s’attendent à une amélioration des relations américano-chinoises, ce fut un début décevant pour l’administration Biden. Le président Biden a conservé presque toutes les politiques économiques chinoises de Trump, y compris les tarifs et les restrictions sur les entreprises technologiques chinoises. Il a rallié les alliés américains pour faire pression sur la Chine sur des questions allant des droits de l’homme à la cybersécurité.

Dans ces circonstances, la Chine s’est très probablement désengagée du dollar et des bons du Trésor américain pour «des raisons tactiques logiques», a déclaré Stephen Jen, cofondateur d’Eurizon SLJ Capital, basé à Londres. «Si les risques de sanctions financières de la part des États-Unis augmentent, pourquoi la SAFE (Administration d’État chinoise des changes) détiendrait-elle autant de bons du Trésor américain qui pourraient un jour faire l’objet d’une confiscation ou être gelés?» il a dit.

En effet, la Chine vend des bons du Trésor depuis 2018, date à laquelle la guerre commerciale a éclaté. Ce qui est intéressant, c’est qu’au cours de l’année écoulée, sa détention de bons du Trésor à long terme a été stable, mais ses achats de bons à court terme ont bondi à 76 milliards de dollars, contre 3 milliards de dollars en février 2020, lorsque la pandémie a frappé. La raison des achats de factures est inconnue, mais cela ne ressemble pas à un engagement à long terme.

2. Le rapport sur les emplois faibles confirme la position accommodante de la Fed.

Le rapport sur l’emploi aux États-Unis, terriblement faible, était presque trop mauvais pour être vrai. Cela pourrait être dû à des facteurs techniques tels que les ajustements saisonniers ou le manque d’incitations pour les travailleurs à revenir grâce à des indemnités de chômage accrues. Mais cela justifie certainement la politique prudente de la Fed selon laquelle ce n’est pas le moment de parler de suppression des mesures de relance. Il est probable que le dollar reste en retrait.

Étant donné que la Fed accorde désormais plus de poids à l’emploi qu’à l’inflation dans son nouveau cadre, le rapport devrait réduire la sensibilité des marchés à l’inflation de cette semaine.

3. Des données et une monnaie solides donnent à la Chine une fenêtre pour ouvrir les marchés financiers.

Les exportations chinoises ont augmenté et les dépenses touristiques pendant la fête du Travail montrent que la consommation se redresse. La croissance stable offre à la Chine une fenêtre pour résoudre certains problèmes structurels à long terme, y compris le nettoyage du surendettement et l’ouverture de son compte de capital. La semaine dernière, la Chine a publié des règles sur Wealth Management Connect, qui autoriseraient les investissements à travers la frontière entre Hong Kong et la région sud du pays.

«Bien qu’il s’agisse d’un petit pas vers la facilitation des investissements à l’étranger pour les résidents qualifiés de la province du Guangdong, c’est un grand pas vers l’expérience de libéralisation du compte de capital de la Chine», ont écrit les économistes de Citigroup dirigés par Li-Gang Liu.

