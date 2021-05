Biden en proie à des crises à la suite du renversement des politiques de Trump ⋆ .

Le président Biden est entré dans le bureau ovale il y a près de quatre mois et a immédiatement signé des dizaines de décrets et fait des propositions législatives radicales visant à faire reculer les politiques de l’ancien président Donald Trump. Au début de la présidence de Biden, les États-Unis sont maintenant confrontés à une série de crises émergentes que les critiques attribuent directement à ces renversements de politiques et de positions de l’ère Trump.

«La faiblesse du leadership est la cause de toutes ces crises», a déclaré la représentante de première année Lauren Boebert (R-Colo.) Au podcast John Solomon Reports, citant la montée de l’immigration illégale, la désactivation du piratage du pipeline colonial et la flambée de violence au Moyen-Orient.

Frontière

Selon les chiffres les plus récents, l’agence des douanes et des patrouilles aux frontières a rencontré plus de 178 000 migrants clandestins entrant aux États-Unis via la frontière sud en avril. Ce chiffre est en légère hausse par rapport aux 172 000 déjà élevés enregistrés en mars.

Près d’un demi-million de traversants illégaux ont été transportés par le système d’immigration et libérés aux États-Unis depuis que Biden a pris ses fonctions, et d’innombrables milliers d’autres sont entrés sans être détectés. Quelques jours après leur arrivée, la plupart des migrants «ont des documents juridiques et sont envoyés aux quatre coins des États-Unis», selon Todd Bensman, membre du Center for Immigration Studies en poste au Texas-Mexico. frontière.

Lors de son premier jour en fonction, Biden a pris des mesures majeures pour inverser les politiques frontalières de Trump, notamment:

Alors que de nombreux politiciens républicains de haut niveau se sont rendus à la frontière et ont rendu compte de l’inondation d’immigration écrasant les installations fédérales, peu de démocrates ont fait le voyage et encore moins ont reconnu publiquement les dimensions de la crise. La Maison Blanche est restée essentiellement silencieuse sur la question, envoyant souvent l’attachée de presse Jen Psaki dans la salle de briefing pour contourner, détourner et esquiver les questions.

La législation que Biden a envoyée au Congrès suggère qu’il pourrait souhaiter créer un système qui offre une voie d’accès à la citoyenneté aux immigrants illégaux qui ont afflué dans le pays depuis janvier.

Les Américains commenceront à ressentir l’impact de la marée d’immigration illégale au cours de la prochaine année scolaire, a prédit Bensman, lorsque les districts scolaires locaux seront tenus d’embaucher des instructeurs d’anglais langue seconde supplémentaires parce que «personne ne parle anglais». Ils auront également besoin de soins de santé.

Dans une interview sur «Just the News AM», Bensman a averti que les impôts augmenteraient pour accueillir les soins nécessaires aux centaines de milliers de migrants, dont «pratiquement aucun», a-t-il dit, n’est éligible à l’asile.

«Ce sont des immigrants économiques», qui sont ici parce que le nouveau président a créé un environnement accueillant pour eux, a déclaré Bensman, citant des conversations qu’il a eues à la frontière.

Économie

La force de l’économie a été le couronnement de la présidence Trump, du moins jusqu’à la pandémie. Le président Biden a hérité de taux élevés de chômage, principalement causés par les restrictions continues du COVID-19 qui dépriment l’activité économique. En théorie, la création d’emplois devrait augmenter à mesure que les restrictions sont levées. Cependant, selon le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, le rapport lamentable sur les emplois de la semaine dernière, associé à un taux d’inflation annuel actuel de 4,2%, indique que les mesures de politique économique de Biden peuvent être ratées dans tous les domaines.

Alors que certains États s’emploient à mettre fin à leurs programmes d’assistance-chômage en cas de pandémie afin de motiver les chômeurs à chercher du travail et d’aider les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d’employés, le président a affirmé son soutien à la poursuite de l’amélioration des prestations de chômage malgré le rapport décevant sur l’emploi.

Biden a répété à plusieurs reprises qu’il ne pensait pas que les avantages accrus avaient un impact «mesurable» sur les chiffres de l’emploi. Pourtant, même s’il rejette les inquiétudes répandues concernant les effets dissuasifs des prestations améliorées, il a promis plus tôt cette semaine que son administration «va indiquer clairement que toute personne touchée par le chômage à qui on propose un emploi convenable doit accepter l’emploi ou perdre son emploi. prestations de chômage.”

«Ce n’est tout simplement pas une bonne affaire pour ces travailleurs de reprendre le travail», a déclaré l’économiste Stephen Moore.

Les freins au travail «provoquent des étranglements dans la chaîne d’approvisionnement», a-t-il expliqué. «Les camionneurs disent qu’ils ne peuvent pas acheminer le pétrole jusqu’aux pompes à essence parce qu’ils n’ont pas assez de chauffeurs. C’est un véritable frein à l’économie en ce moment. Et c’est si facile à résoudre.

La Maison Blanche dit maintenant que le président ordonne au secrétaire du Travail de donner des directives aux États pour «rétablir les exigences de recherche d’emploi pour les bénéficiaires de l’assurance-chômage, si les conditions de santé et de sécurité le permettent».

La hausse du taux d’inflation est un autre problème préoccupant alors que les marchés boursiers ont glissé mardi et mercredi en réaction au rapport d’avril sur les prix à la consommation du ministère du Travail, qui montrait une flambée des prix de la nourriture, des vêtements et des voitures. La Réserve fédérale insiste sur le fait que l’inflation est un effet secondaire temporaire de la reprise économique américaine après la pandémie. Les économistes extérieurs n’en sont pas si sûrs.

Seema Shah, stratège en chef de la société d’investissement londonienne Principal Global Investors, a déclaré à la BBC que le taux d’inflation était «significativement plus élevé que prévu et alimenterait davantage les craintes que la Fed ait mal interprété l’histoire de l’inflation». Elle a qualifié l’indice des prix à la consommation d’avril de «gros échec», ce qui en fait, avec le rapport sur l’emploi, le deuxième «gros échec» de l’administration en moins d’une semaine. Les préoccupations concernant l’inflation conduisent à des stocks de produits alimentaires et d’autres produits de base par les consommateurs.

Moyen-Orient

Plus de 1 500 roquettes ont été lancées sur Israël par le groupe terroriste militant Hamas depuis le début de la semaine. Plusieurs Israéliens et des dizaines de Palestiniens ont été tués, alors que les Forces de défense israéliennes échangent des tirs avec leurs voisins hostiles.

Biden a attendu plusieurs jours avant d’aborder la question personnellement mercredi soir, affirmant qu’il s’était entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et affirmant qu’Israël avait le droit de se défendre. Sa réponse a été accueillie par les critiques des membres progressistes de son parti. Plus tôt dans la semaine, Psaki, au nom du président, a condamné l’éclatement de la violence dans la région en termes neutres. «Jérusalem, une ville d’une telle importance pour les croyants du monde entier, doit être un lieu de coexistence», a-t-elle déclaré.

À la suite de la relation notoirement glaciale entre l’ancien président Barack Obama et Netanyahu, Donald Trump a supervisé une période de chaleur sans précédent dans les relations américano-israéliennes, au cours de laquelle son administration a déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem, reconnaissant officiellement la ville sainte comme la capitale du pays. Il a ensuite négocié les accords d’Abraham, qui ont établi un cadre pour une nouvelle ère de relations normalisées entre Israël et les adversaires arabes historiques du Golfe.

Après les attaques à la roquette de cette semaine, Trump a écrit: «L’Amérique doit toujours se tenir aux côtés d’Israël et indiquer clairement que les Palestiniens doivent mettre fin à la violence, à la terreur et aux attaques à la roquette, et indiquer clairement que les États-Unis soutiendront toujours fermement le droit d’Israël à se défendre.

Mercredi après-midi, le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé qu’il enverrait l’assistant principal Hady Amr dans la région pour encourager le calme entre les forces israéliennes et palestiniennes. (Des sites Web conservateurs, notamment Breitbart et Front Page, ont affirmé qu’Amr, un Américain naturalisé d’origine libanaise, avait un préjugé anti-israélien.)

Dans l’intervalle, Netanyahu a récemment déclaré à propos des tirs de roquettes continus de ses forces: «Ce n’est que le début. Nous les frapperons comme s’ils n’avaient jamais rêvé possible.

Pipeline

Dans une tournure inattendue des événements rappelant des scènes des années 1970, une grande partie de la côte Est est maintenant confrontée à des pénuries de carburant. À la suite de l’attaque du groupe de piratage russe DarkSide contre le pipeline colonial, plusieurs États ont déclaré l’état d’urgence face à des pénuries dans les stations-service, alors que le gazoduc avait du mal à se remettre en service. Les membres de l’administration et certains gouverneurs encouragent les Américains à s’abstenir d’acheter de l’essence en panique, mais d’autres ont suspendu les taxes sur l’essence et les réglementations sur le carburant en réponse.

Colonial a annoncé mercredi soir avoir entamé le processus de redémarrage des opérations de pipeline après avoir payé aux hackers près de 5 millions de dollars. Cependant, il pourrait encore s’écouler des jours avant que le gazoduc ne soit pleinement opérationnel, ce qui signifie que les pannes de gaz se poursuivront à court terme.

«Si cette panne dépasse la fin de la semaine… les prix pourraient grimper de façon assez spectaculaire», a déclaré Kevin Book, responsable de la recherche chez Clearview Energy Partners, à CBS News. Les prix nationaux de l’essence ont déjà augmenté de six cents la semaine dernière à 2,96 $ le gallon, selon AAA.

Les prix du gaz étaient à la hausse avant même que DarkSide n’exécute son attaque, en partie grâce aux politiques environnementales de l’administration Biden qui ont inhibé la production pétrolière américaine – des inversions des politiques de l’administration Trump qui donnaient la priorité à l’indépendance énergétique des États-Unis.

Les conduites de gaz, l’inflation, la stagnation économique et une crise brassicole au Moyen-Orient (sans parler de la frontière) ont conduit certains à assimiler les débuts de la présidence Biden à la présidence malheureuse de Jimmy Carter. Mercredi, Trump a clairement indiqué qu’il pensait que la comparaison était injuste… pour Carter.

“Jimmy a mal géré crise après crise, mais Biden a CRÉÉ crise après crise … un jour, ils compareront les catastrophes futures à l’administration Biden – mais non, Jimmy était meilleur”, a écrit l’ancien président à ses partisans.