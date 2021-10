Biden envisage de payer 900 000 $ chacun aux illégaux dont les familles ont été séparées

Des dizaines de républicains de la Chambre ont exprimé de sérieuses inquiétudes à trois des secrétaires du cabinet du président Biden au sujet d’informations selon lesquelles leurs agences envisagent de donner aux parents immigrants illégaux de familles séparées à la frontière sous l’administration précédente 450 000 $ chacun.

Les républicains ont écrit une lettre conjointe exigeant des réponses du secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra et du procureur général Merrick Garland.

Quarante-cinq républicains de la Chambre, dont le House Minority Whip Steve Scalise (R-LA), la représentante du président du Caucus du GOP Elise Stefanik (R-NY) et le représentant Dan Crenshaw (R-TX), ont signé une lettre rédigée par Rep Greg Murphy (R-NC).

Dans la lettre, les républicains exposent leurs «graves préoccupations» concernant les informations selon lesquelles les agences envisagent de payer 450 000 $ aux parents immigrants illégaux – chacun – qui ont été séparés à la frontière sous l’administration Trump.

« La justification de cet abus flagrant de l’argent des contribuables est d’indemniser ces personnes pour » un traumatisme psychologique durable « », ont écrit les législateurs dans la lettre. « Notez toutefois que ces personnes sont entrées dans notre pays de manière sciemment illégale, pleinement conscientes des conséquences de la violation de notre État de droit. »

« Promettre des dizaines de milliers de dollars à ceux qui sont entrés illégalement aux États-Unis récompenserait non seulement un comportement criminel, mais cela enverrait sûrement un message au monde que nos frontières sont ouvertes et que notre État de droit ne sera pas appliqué », écrit la lettre. continue.

Les législateurs ont accusé l’administration Biden « d’encourager l’immigration illégale depuis son premier jour au pouvoir » lorsqu’il a mis en place plusieurs politiques frontalières de l’ère Trump, qui, selon les législateurs, ont conduit à « la pire crise frontalière auto-infligée de l’histoire ».

Pourquoi c’est important

L’idée que n’importe qui en position de pouvoir puisse être si politiquement sourd et idéologiquement aveugle au point de croire que c’est une bonne idée prouve sans aucun doute que les fous ont pris le contrôle de l’asile.

Selon le Department of Housing & Urban Development (HUD), chaque nuit, 37 252 vétérans militaires américains vivent sans abri dans les rues des États-Unis.

Encore une fois, selon le HUD, chaque nuit, environ 553 000 personnes vivent sans abri dans les rues de notre pays.

Selon le recensement américain, en 2020, il y avait environ 37,2 millions d’Américains vivant au seuil de pauvreté ou en dessous.

Ainsi, l’idée de donner près d’un million de dollars à des familles qui ont sciemment – ​​sciemment – ​​tenté d’enfreindre la loi pour entrer aux États-Unis, dépasse la folie. C’est une abdication de la responsabilité de servir constitutionnellement le peuple américain.

Les États-Unis – pour autant que le nombre de violeurs veuille insister sur le contraire – opèrent systématiquement dans le rouge. Il n’y a pas de « richesse » caritative à distribuer à qui que ce soit, en particulier aux ressortissants étrangers qui ont délibérément enfreint la loi pour venir ici.

Le New York Times rapporte que sous le président Trump – la cible de cette stupidité, avec la moitié de la nation qui a voté pour lui, 5 500 familles ont été perturbées parce qu’elles ont choisi d’ignorer la loi et la souveraineté des États-Unis. Cela représenterait un total de 4,85 milliards de dollars en versements à ceux qui sont des escrocs à notre primauté du droit.

Le gouvernement fédéral n’est pas chargé de réparer les torts causés aux affaires souveraines des pays étrangers. Il n’est pas chargé d’attribuer des émissions financières caritatives au nom du peuple américain à des ressortissants étrangers. Pourtant, cela équivaut au total de la politique étrangère américaine : piller le trésor américain pour améliorer la vie des ressortissants étrangers.

Il est temps pour les États de récupérer le pouvoir d’un gouvernement fédéral dépensier qui – littéralement – ​​se soucie davantage d’apporter des changements pour tous les autres peuples du monde que pour le peuple américain. La seule façon de le faire est d’utiliser l’annulation pour « dé-reconnaître » et se dissocier des lois et mandats fédéraux qui sont totalement inconstitutionnels et préjudiciables à notre nation et à son peuple.

Cela nécessiterait une reconfiguration drastique de la façon dont Nous, le peuple, remettons notre fardeau fiscal fédéral au gouvernement fédéral. Cela nécessitera une réflexion originale de la part des gouvernements des États et de certains gouverneurs et législateurs des États avec une certaine colonne vertébrale.

#Résister #PushBack #ThrowOffTheChains #Nullification

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.