Biden envisage des paiements de 450 000 $ aux familles d’immigrants illégaux séparées à la frontière: RAPPORT

L’administration Biden envisage de payer jusqu’à 450 000 $ par personne aux familles d’immigrants illégaux qui ont été séparées à la frontière en vertu de la politique de l’ancien président Donald Trump, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

Les immigrants illégaux ont déposé une plainte affirmant que la détention du gouvernement fédéral a entraîné un traumatisme psychologique majeur, selon le WSJ. La plupart des familles étaient composées d’un parent et d’un enfant qui pouvaient recevoir environ 1 million de dollars de versements, bien que le montant puisse varier d’une famille à l’autre en fonction des circonstances.

L’American Civil Liberties Union (ACLU) représente certaines des familles impliquées dans le procès contre les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure (DHS) et de la Santé et des Services sociaux, a rapporté le WSJ. Environ 940 familles ont déposé des réclamations et le nombre de ceux qui pourraient prétendre au règlement devrait être inférieur.

« Le président Biden a convenu que la politique de séparation des familles est une tache morale historique sur notre nation qui doit être entièrement corrigée », a déclaré le négociateur en chef de l’ACLU, Lee Gelernt, selon le WSJ. « Ce recours doit inclure non seulement une compensation monétaire significative, mais une voie pour rester dans le pays. »

C’est insensé. Alors que les Montanais luttent pour mettre de l’essence dans leur réservoir et de la nourriture sur la table, @JoeBiden prévoit de payer des centaines de milliers de dollars aux immigrants illégaux. https://t.co/5iw5ZsRrRd – Steve Daines (@SteveDaines) 28 octobre 2021

L’administration Biden pourrait finir par payer aux familles d’immigrants illégaux plus d’un milliard de dollars en règlements, selon le WSJ. Les politiques d’immigration de Trump incluaient la séparation des mineurs migrants des adultes après leur entrée illégale aux États-Unis, quelle que soit leur relation.

Les migrants n’ont pas appris comment suivre les membres de leur famille après leur séparation et certains des enfants auraient souffert de malnutrition, d’épuisement par la chaleur et ont été détenus dans des chambres froides sans accès à des soins médicaux, a rapporté le WSJ. Plusieurs des plaintes allèguent que les enfants souffrent de problèmes de santé mentale, notamment d’anxiété et de cauchemars après leur séjour en détention.

Le président Joe Biden a promis de réunir les familles de migrants séparées et a qualifié les politiques de Trump de « honte morale et nationale », selon le WSJ. Certaines familles ont déclaré qu’elles s’attendaient à un règlement avec l’administration en novembre.

Biden a demandé au DHS de former un groupe de travail multi-agences sur le regroupement familial pour réunir les familles de migrants qui ont été séparées sous l’administration Trump, selon l’agence. Le groupe de travail a découvert près de 4 000 enfants séparés de leurs parents pendant la politique de « tolérance zéro » et en avait réuni environ 1 800 au 8 juin.

Certaines des familles de migrants ont déposé des demandes civiles demandant une indemnisation pour couvrir les traitements de santé mentale, a rapporté le WSJ. Dans un autre procès, l’ACLU a demandé à l’administration Biden de couvrir les services de santé mentale et autres services sociaux et le statut juridique permanent des familles migrantes.

