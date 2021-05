Biden envoie Blinken au Moyen-Orient pour renforcer le cessez-le-feu ⋆ .

Le président Biden a dépêché le secrétaire d’État Antony Blinken au Moyen-Orient pour parler aux Israéliens, aux Palestiniens et aux acteurs régionaux pour renforcer le cessez-le-feu qui a mis fin aux combats entre les Israéliens et le Hamas, a annoncé lundi la Maison Blanche.

«Blinken rencontrera les dirigeants israéliens au sujet de notre engagement indéfectible envers la sécurité d’Israël. Il poursuivra les efforts de notre administration pour reconstruire les liens et soutenir le peuple et les dirigeants palestiniens, après des années de négligence », a déclaré le président dans un communiqué publié par la Maison Blanche.

«Et il engagera d’autres partenaires clés dans la région, y compris dans l’effort international coordonné visant à garantir que l’assistance immédiate parvienne à Gaza d’une manière qui profite à la population locale et non au Hamas, et à réduire le risque de nouveaux conflits dans les mois à venir, ” Ça disait.

Les tensions actuelles ont éclaté lorsque des Palestiniens se sont affrontés avec la police israélienne dans une mosquée.

Un cessez-le-feu a été conclu jeudi dernier entre les Israéliens et les membres du groupe militant du Hamas – une trêve négociée par l’Égypte qui a mis fin à plus de 11 jours de combats.

Alors que l’Égypte a joué un rôle important dans le cessez-le-feu, Blinken a déclaré que l’administration Biden travaillait «une diplomatie discrète» dans les coulisses.

“Nous sommes arrivés au résultat grâce à la concentration incessante du président Biden sur ce calme, mais je pense qu’une diplomatie efficace pour parvenir à un cessez-le-feu et arrêter la violence en 11 jours”, a déclaré Blinken sur ABC News “Cette semaine”

le dimanche. «Si vous revenez en arrière et regardez les crises précédentes, elles durent beaucoup plus longtemps. Mais, bien sûr, chaque jour que ces choses se passent, nous constatons une perte énorme en vies humaines et en souffrances humaines. Et nous sommes déterminés à y parvenir – à mettre fin à cela, “

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été négocié pendant plus de 11 jours de combats.

Au cours de l’entretien, l’hôte George Stephanopoulos a demandé à Blinken comment l’administration pouvait garantir que l’aide pour aider les Palestiniens ne tomberait pas entre les mains du Hamas, qui pourrait utiliser l’argent pour acheter plus d’armes pour attaquer Israël.

«Nous avons travaillé dans le passé et nous pouvons continuer à travailler avec des parties indépendantes de confiance qui peuvent aider à la reconstruction et au développement, et non avec une autorité quasi-gouvernementale. Et le fait est que le Hamas n’a rien apporté d’autre que la ruine au peuple palestinien », a répondu Blinken.

«Sa mauvaise gestion flagrante de Gaza pendant qu’il était en charge, et, bien sûr, ces attaques à la roquette aveugles contre des civils israéliens qui ont suscité la réponse qu’ils ont faite parce qu’Israël a le droit de se défendre», a-t-il dit, ajoutant que le Le «vrai défi» de l’administration est d’aider les Palestiniens modérés et l’Autorité palestinienne à «obtenir de meilleurs résultats pour leur peuple».

«Le Hamas n’a rien apporté d’autre que la ruine au peuple palestinien», Sec. Antony Blinken a déclaré.