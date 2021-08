Biden esquive à nouveau la responsabilité de la crise en Afghanistan dans un autre discours court et endormi 10z viral

Le président Joe Biden a tenté d’esquiver la responsabilité de la crise afghane dans un autre discours bref et endormi de la Maison Blanche vendredi qui a été retardé de plus de 40 minutes.

Après des jours passés cachés à Camp David et dans le Delaware, Biden a finalement déclaré que “nous avons clairement indiqué aux talibans que toute attaque contre nos forces, ou perturbation ou opération de l’aéroport susciterait une réponse rapide et énergique”, mais a refusé de reconnaître que son administration a ignoré les signes avant-coureurs de la montée des talibans et a choisi d’aller de l’avant avec un retrait bâclé.

En plus de répéter la rhétorique sur les raisons pour lesquelles il a choisi de retirer les troupes américaines, Biden a promis de faire sortir les Américains bloqués en Afghanistan et soumis à la règle des talibans. Le président a également déclaré qu’il espérait faire sortir les Afghans qui ont aidé les troupes américaines.

« Il n’y a rien de plus important que de faire sortir les citoyens américains, je le reconnais. Mais ils sont aussi importants presque que tous ceux que ces SIV, nous les appelons, qui en fait nous ont aidés. C’étaient des traducteurs, ils sont allés se battre avec nous, ils faisaient partie de l’opération et nous essayons également de faire sortir un maximum d’ONG, d’organisations non gouvernementales, d’organisations de femmes, etc. Nous faisons tout ce que nous pouvons », a déclaré Biden. mentionné.

Le président Biden avec le vice-président Harris, Sec Blinken, Sec. Austin et Jake Sullivan. pic.twitter.com/4s4FONLlro – Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) 20 août 2021

Et tandis que Biden a rassuré que “nous sommes unis avec nos partenaires les plus proches pour exécuter la mission à accomplir”, mais n’a pas mentionné qu’il avait ignoré les demandes de l’allié de l’OTAN et du Premier ministre britannique Boris Johnson de parler de la crise de l’Aghanistan pendant plus de 24 heures. plus tôt cette semaine alors que le chaos se déroulait.

Après avoir évité la presse pendant près d’une semaine, Biden a finalement répondu à quelques questions d’une liste de journalistes du pool de presse de la Maison Blanche avant de sortir rapidement et de préparer son retour dans le Delaware pour mieux dormir.

À 13h00, Biden prononcera une allocution sur l’Afghanistan A 14h00 il quitte la Maison Blanche pour reprendre ses vacances dans le Delaware – Charlie Spiering (@charliespiering) 20 août 2021

Au lieu d’expliquer directement pourquoi les évacuations des Américains et d’autres alliés avant le début du retrait, Biden a une fois de plus accusé la force nationale afghane d’avoir « abandonné » Kaboul. Il a ignoré des questions telles que « pourquoi continuez-vous à faire confiance aux talibans, monsieur le président ? »

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.