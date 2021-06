Biden est confus et répand beaucoup de foutaises dans ses remarques sur les armes à feu – RedState

in

Comme nous l’avons signalé plus tôt, Biden vient de présenter le meilleur argument pour expliquer pourquoi nous avons besoin du deuxième amendement et pourquoi nous ne pouvons pas laisser les démocrates l’abréger.

Nous avons rapporté comment Biden a essentiellement menacé que les Américains ne seraient pas en mesure d’affronter les F-15 et les armes nucléaires du gouvernement. Mais il n’arrive même pas à bien comprendre ce qu’il essaie de dire ; c’est un désordre confus.

BIDEN: Vous aurez besoin de F-15 et d’armes nucléaires pour affronter le gouvernement pic.twitter.com/dAZ0yeaq2y – Townhall.com (@townhallcom) 23 juin 2021

Biden a dit :

« Le deuxième amendement du jour où il a été adopté limitait le type de personnes pouvant posséder une arme à feu et le type d’arme que vous pouviez posséder. Vous ne pouviez pas acheter un canon. Ceux qui disent que le sang de li- le sang de patriotes, vous savez, et toutes ces choses sur la façon dont nous allons devoir agir contre le gouvernement. Eh bien, l’arbre de la liberté n’est pas arrosé du sang des patriotes. Ce qui s’est passé, c’est qu’il n’y a jamais eu, si vous vouliez ou pensez avoir besoin d’armes pour affronter le gouvernement, vous avez besoin de F-15 et peut-être d’armes nucléaires.

Donc, Biden ne comprend pas ou ne se soucie apparemment pas de la Constitution. Il menace essentiellement les Américains avec des F-15 et des armes nucléaires. En plus de cela, il a tout simplement tort à propos de la citation au-dessus du reste du charabia. C’est “l’arbre de la liberté EST arrosé du sang des patriotes”.

Mais tout son discours était rempli de mots injurieux, de confusion et de taureau pur et simple.

Biden dit, ne croyez pas que “les lois les plus strictes sur les armes à feu ont toujours les taux les plus élevés de violence armée … ne le croyez pas”.

BIDEN : « Le lobby des armes à feu veut vous faire croire que les villes qui ont les lois les plus strictes sur les armes à feu ont toujours les taux les plus élevés de violence armée … ne le croyez pas. » pic.twitter.com/GPPhhpiJnE – Breaking911 (@Breaking911) 23 juin 2021

Il ne veut pas que vous le croyiez parce que c’est vrai et cela fait des trous dans son argumentation. Il utilise l’argument complètement spécieux selon lequel les armes à feu sont importées d’autres régions où les lois sont moins strictes. Donc, si c’est la cause du problème, pourquoi les zones qu’il prétend ne reçoivent-elles pas les armes des zones où les taux de violence armée sont les plus élevés ? Hmm, il manque un peu de logique, Joe. Dit sans preuve, aussi, pourrais-je ajouter. Il manque également que de nombreuses fusillades dans des endroits comme Chicago sont liées à des gangs, les armes à feu étant obtenues illégalement de toute façon. Mais que fait-il exactement pour arrêter ces crimes ? Absolument rien.

Je vais juste mettre ça ici pic.twitter.com/TKktiFDPfK – Actu Intel – Info traduite en français (@actuintel) 23 juin 2021

Ici, il n’est pas en mesure de dire « chef de police Murphy Paul » et d’où il venait. “Le chef de la police Murray de Baltimore – excusez-moi, le chef de la police Mary – le chef de la police Murphy Paul de Baton Rouge, en Louisiane”, a déclaré Biden.

JOE BIDEN: “Le chef de la police Murray… excusez-moi, le chef de la police Mary, le chef de la police Murphy Paul” pic.twitter.com/FbCuXomsMi – Recherche RNC (@RNCResearch) 23 juin 2021

C’était après avoir déjà rencontré le chef de la police Murphy Paul de Baton Rouge plus tôt dans la journée et il n’était toujours pas clair sur son nom ou son emplacement.

Biden a également l’AFT sur le cerveau parce qu’il est au lit avec les syndicats d’enseignants. Il ne semble jamais être capable de garder les deux droits.

Joe Biden appelle l’ATF “l’AFT” pic.twitter.com/tajrPMOCFn – Recherche RNC (@RNCResearch) 23 juin 2021

Son candidat « exceptionnel » de l’ATF, David Chipman, est un huard qui pense que les hélicoptères du gouvernement ont été abattus par les Davidians de la branche à Waco et qui est un anti-armes à feu qui ne devrait jamais être n’importe où sans quelques kilomètres de la position.

Malheureusement, les remarques de Biden étaient beaucoup de bruit et de fureur (et de confusion) qui ne signifiaient rien.

