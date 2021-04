Biden est en retard sur l’administration Trump en termes de nombre de réfugiés admis aux États-Unis ⋆ .

Les organisations de gauche sont de plus en plus contrariées par le fait que le président Joe Biden n’accueille pas suffisamment de réfugiés aux États-Unis.

Une analyse de l’International Rescue Committee (IRC), une organisation diamétralement opposée à l’ancien président Donald Trump et à ses politiques d’immigration, réprimande Biden pour avoir refusé de changer les politiques de l’administration précédente et d’admettre davantage de réfugiés du monde entier.

Comme le note le Washington Post, Biden a retardé la signature d’une décision présidentielle qui garantirait la hausse promise des 15000 réfugiés admis de Trump par rapport aux 125000 nouveaux réfugiés admis autorisés aux États-Unis par année fiscale. Au lieu de cela, plus de la moitié de l’exercice en cours, Biden n’a officiellement admis que 2050 réfugiés.

Au rythme actuel, l’IRC a déclaré que l’administration Biden était très en retard sur l’administration Trump en acceptant un peu plus de 4500 réfugiés, «moins de la moitié du chiffre admis la dernière année de Trump».

IRC a déclaré que le nombre est inexpliqué et injustifié, et «contredit directement la rhétorique optimiste de l’administration pour les migrants qui se dirigent frénétiquement vers les États-Unis et contribuent à la crise de la frontière sud».

«Cet exercice, seuls 139 réfugiés des pays d’Amérique centrale du nord du Salvador, du Guatemala et du Honduras ont été réinstallés aux États-Unis. Seul un réfugié vénézuélien a été réinstallé, alors que ces ressortissants représentent 72% de tous les besoins de réinstallation dans les Amériques »Déclare le rapport. «En retardant les changements politiques critiques et en bloquant la reconstruction de l’USRAP, l’administration ignore un outil essentiel pour faire face à la crise des réfugiés dans l’hémisphère.»

Les critiques de la gauche interviennent alors que l’administration Biden lutte pour gérer le nombre record d’étrangers illégaux traversant quotidiennement la frontière américano-mexicaine. Selon le plus récent rapport des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, les agents de patrouille aux frontières ont arrêté plus de 172 000 étrangers illégaux en mars, ce qui en fait le mois le plus chargé pour l’agence depuis plus de 20 ans. Environ 18 890 de ces migrants étaient des adolescents et des enfants non accompagnés qui avaient besoin d’un logement et coûtaient aux contribuables 60 millions de dollars par semaine.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.