Le jeudi MTP Daily, l’hôte Chuck Todd a rempli son rôle de piratage du Parti démocrate en essayant de blâmer les échecs du président Biden sur COVID et l’économie sur les gouverneurs républicains à travers le pays, en particulier Ron DeSantis de Floride. Le directeur politique de NBC News a déploré que les chefs d’État du GOP avaient « saboté » le président et étaient responsables de la baisse du nombre de sondages.

“Si c’est jeudi, le président Biden combat une menace croissante de COVID qui fait maintenant des ravages sur cette Maison Blanche sur le plan politique”, Todd a prévenu en haut de l’émission de 13 h HE. Quelques instants plus tard, il s’inquiéta : «Je le dis depuis des mois maintenant, comment COVID se passe aux États-Unis, ainsi va la présidence Biden. À mesure que les chiffres de la pandémie augmentent, les chiffres du président commencent à diminuer. »

Notant que « l’écriture est sur le mur politiquement » pour Biden, Todd a rapporté :

Se tournant vers le correspondant Josh Lederman, Todd s’est plaint que tout était « COVID, COVID, COVID, peu importe ce que l’administration souhaite accomplir en dehors de COVID. » Lederman était d’accord et sympathisait avec l’administration : “Je pense que la Maison Blanche a l’impression qu’il y a un écart entre ce qui est réellement sous leur contrôle et la façon dont le leadership du président sera perçu.”

Le journaliste a parfaitement fait écho aux points de discussion de l’équipe de communication du président :

Todd a répondu avec frustration que les responsables de l’administration « n’aient rien fait de mandat » en ce qui concerne COVID et « reculaient presque par peur de la droite ». Il conclut amèrement : “Et pourtant, ils sont de toute façon sabotés par certains gouverneurs républicains.”

S’adressant à Phil Rucker du Washington Post plus tard dans la discussion, Todd s’est plaint : « … il n’y a pas grand-chose que la Maison Blanche peut contrôler, n’est-ce pas ?… Cela semble être le genre de problème circulaire auquel ils sont confrontés, ils ne sont aussi efficaces que ce que leurs partenaires gouverneurs leur permettent de l’être. »

Lorsqu’un républicain est à la Maison Blanche, les médias de gauche essaient de le blâmer pour chaque échec dans le pays, aussi local soit-il. Pourtant, soudainement, lorsqu’un démocrate prend la présidence, il est irréprochable aux yeux de la presse flagorneuse.

13 h 00 HE

CHUCK TODD: Si c’est jeudi, le président Biden lutte contre une menace croissante de COVID qui fait des ravages politiquement sur cette Maison Blanche maintenant, alors que l’administration est sur le point de déployer plus d’efforts pour faire vacciner plus de personnes, en commençant par les enfants à l’école.

De plus, la politique pandémique se propage bien au-delà de Washington alors que les gouverneurs républicains, comme Ron DeSantis de Floride, tentent d’épingler les poussées record sur une planche à roulettes trop commune – bouc émissaire de la droite, migrants à la frontière.

(…)

13 h 01 HE

TODD: Je le dis depuis des mois maintenant, comment COVID se passe aux États-Unis, ainsi va la présidence Biden. À mesure que les chiffres de la pandémie augmentent, les chiffres du président commencent à diminuer. Il y a un peu plus d’un mois, alors que le président Biden déclarait son indépendance vis-à-vis du virus, les cas de COVID aux États-Unis étaient tombés à une moyenne d’environ 10 000 par jour. Maintenant, nous comptons en moyenne plus de 100 000 cas par jour, un bond de 10 fois. Les cas sont en augmentation dans les 50 États, le district de Columbia et Porto Rico, et en particulier dans les endroits où les taux de vaccination sont faibles.

(…)

13 h 02 HE

TODD: Et pour le président Biden, l’écriture est sur le mur politiquement. Un tout nouveau sondage CNBC montre que sa cote d’approbation chute sur deux énormes problèmes. Sur le coronavirus, les approbations sont désormais en baisse de neuf points, et sur sa gestion de l’économie, en baisse de quatre points. Tout cela, bien sûr, est lié au COVID. Pour l’instant, sa note globale pour l’emploi est au ralenti de 48%.

Maintenant, ces chiffres sont un rappel brutal, la situation politique du président Biden et la fortune politique du parti qu’il dirige ne s’amélioreront probablement pas tant que COVID ne le fera pas. Et il convient de noter que même si les 48% de Biden ne sont pas très beaux par rapport à ses chiffres, ils sont toujours au-dessus de ce que le président Trump a jamais été au cours de ses quatre années.

Josh Lederman, pour nous, se joint à moi maintenant à la Maison Blanche, Heidi Przbyla est au ministère de l’Éducation ici à Washington, DC, et Phil Rucker, correspondant principal à Washington pour le Washington Post.

Vous savez, Josh, c’est intéressant aujourd’hui, votre rythme principal pour nous est le climat. Et à bien des égards, un autre jour, si nous étions à 10 000 cas par jour, nous pourrions être en tête avec votre rythme sur le climat. Mais comme ce point de presse de la Maison Blanche va être sur COVID – vous savez, COVID, COVID, COVID, peu importe ce que l’administration voudrait accomplir en dehors de COVID, jusqu’à ce que ce virus soit combattu et poussé hors d’ici, cela signifie tout cela d’autres propositions doivent passer au second plan.

JOSH LEDERMAN : C’est exactement ça. Je veux dire, c’est une sorte de dichotomie ici, où, vous savez, la ligne que vous entendez de la Maison Blanche est, vous savez, marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Fondamentalement, ils ont l’impression qu’ils font un assez bon travail pour rester concentrés sur les choses qu’ils veulent faire. Les responsables de la Maison Blanche souligneront le fait que l’accord bipartite sur les infrastructures, vous savez, est toujours sur la bonne voie, ce n’est pas une solution facile. Le seul projet de loi de dépenses massives des démocrates, vous savez, semble toujours que cela va arriver, ainsi que les principaux éléments climatiques de l’agenda du président.

Mais politiquement, c’est là qu’ils ont moins de contrôle sur, vous savez, quel est le message et de quoi le pays parle. Et c’est là que je pense que la Maison Blanche a l’impression qu’il y a un écart entre ce qui est réellement sous leur contrôle et la façon dont le leadership du président sera perçu.

Vous savez, ils vous diront : « Ecoutez, nous avons distribué les vaccins à tout le monde, ce n’est pas un problème de savoir si le gouvernement fédéral s’est endormi au travail avec des vaccins ou d’autres mesures, mais maintenant c’est aux gouverneurs républicains, c’est parti aux entreprises de le mandater. Et c’est là qu’ils ont l’impression d’être punis dans l’arène politique pour quelque chose qui échappe à leur contrôle.

TODD: Eh bien, tu sais, c’est intéressant, Josh, cependant, je veux creuser là-dessus une seconde. C’est-à-dire, à certains égards, certains diraient qu’ils ont en fait une touche trop légère quand il s’agit de n’avoir rien fait de mandat, ils n’ont rien fait – vous savez, ils reculent presque par peur de la droite. Et pourtant, ils sont quand même sabotés par certains gouverneurs républicains.

LEDERMAN: Oui, je veux dire, je pense qu’il y a deux préoccupations ici. L’une concerne des préoccupations juridiques légitimes concernant exactement jusqu’où vous pouvez aller. Et nous avons vu l’administration Biden lutter ouvertement contre ce genre de situation, même sur, par exemple, le moratoire sur les expulsions et ce que la Constitution autorisera, et puis il y a l’autre partie, Chuck, qui est que je ne pensez pas que la Maison Blanche pense qu’il est dans leur meilleur intérêt, par exemple, d’être dans cette escalade du tac au tac avec le gouverneur DeSantis en Floride. Ils savent que ce contrecoup rend en fait plus difficile pour eux de faire leur travail pour faire vacciner plus de gens. Et donc, ils ne veulent pas vraiment s’engager dans cette voie.

TODD ​​: Eh bien, d’autant plus qu’il [DeSantis] cherche juste du matériel pour collecter des fonds, ce qui était clairement le théâtre politique d’hier.

(…)

13 h 08 HE

TODD : Laissez-moi faire venir Phil Rucker. Et Phil, ça rentre dans, vous savez, il n’y a pas beaucoup de choses – et nous en étions un peu avec Josh – il n’y a pas tellement de choses que la Maison Blanche peut contrôler, n’est-ce pas ? C’est une crise où même si ce n’est pas en leur pouvoir, parler de vaccination des enfants, cela doit être dirigé par les États. Vous voulez que les associations sportives des lycées associent essentiellement la vaccination à la participation à des sports. Il n’y a rien qu’un mandat du gouvernement fédéral puisse faire pour que cela se produise. Il va falloir que les gouverneurs approuvent des trucs comme ça. Cela semble être le genre de problème circulaire auquel ils se heurtent, ils ne sont aussi efficaces que ce que leurs partenaires gouverneurs le leur permettent.

PHIL RUCKER : C’est exactement ça, Chuck. Et c’est un cauchemar politique pour la Maison Blanche Biden en ce moment parce qu’il n’y a rien de plus perfide pour un politicien que des parents qui s’inquiètent de savoir si leurs enfants seront en sécurité à l’école ou de s’inquiéter de la propagation du virus à cause des politiques au niveau de l’État et municipal dans ces communautés.

Et le principe central de la campagne présidentielle de Biden était qu’il allait s’attaquer à COVID, il avait les compétences et aussi les relations bipartites pour couper efficacement la merde et lutter contre la pandémie d’une manière que Trump ne l’a pas fait. Et le fait que le nombre de COVID augmente maintenant, le fait que cette variante delta soit si puissante, et le fait que l’introduction des vaccins dans certaines de ces communautés ait été un tel défi est vraiment synonyme de problèmes politiques pour Biden à cette heure.

(…)