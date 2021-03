Biden et Co continuent de se distraire de la crise frontalière ⋆ .

Un autre jour de la présidence Biden, un autre jour où il a complètement ignoré la crise frontalière. Plutôt que de se concentrer sur la crise frontalière, qui devrait s’aggraver dans les prochains jours, Biden a choisi de parler du coronavirus.

Je suppose que vous ne pouvez vraiment pas lui reprocher de vouloir parler du coronavirus, des vaccins et de la façon dont il mène la pandémie. C’est, après tout, l’un des rares domaines où les Américains lui ont donné des notes élevées pour son leadership.

Alors que Biden a célébré de nouveaux sites de vaccination, des adultes nouvellement éligibles et a plaidé pour une augmentation des mandats de masques, l’invasion de notre frontière sud s’est poursuivie. Des milliers d’enfants sont toujours «en cage» comme la gauche aimait toujours les appeler.

Quelqu’un d’autre se souvient de l’époque où la représentante Alexandria Ocasio-Cortez était si bouleversée qu’elle s’est rendue à la frontière pour se faire photographier. Alors que beaucoup ont fait valoir que les photos n’étaient pas mises en scène, quand vous les considérez après qu’un démocrate est à la Maison Blanche et sa réponse différente, il semble certainement que oui.

Avant que @AOC n’atteigne la scène nationale et n’était qu’une candidate assez inconnue à la Chambre de New York, elle a pris le temps de sa campagne et est venue à #Tornillo pour protester contre le #tentcity logeant des enfants migrants. . #elpaso #aoc #onassignment pic.twitter.com/SWyyI1XVt9

– Ivan Pierre Aguirre (@ i_p_a_1) 25 juin 2019