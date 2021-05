Biden et Dems cherchent à redéfinir “ l’infrastructure ” pour justifier 4 billions de dollars de plus en nouvelles dépenses ⋆ .

Le président Joe Biden et ses alliés au Congrès cherchent à élargir la définition de longue date de «l’infrastructure» comme un moyen de passer 4,1 billions de dollars en nouvelles dépenses gouvernementales.

Les démocrates ont utilisé la réconciliation budgétaire pour éviter une obstruction systématique du Sénat et adopter la loi américaine sur le plan de sauvetage de 1,9 billion de dollars de Biden, un projet de loi de relance des coronavirus, en mars.

Après avoir signé le projet de loi de relance, Biden a proposé le plan américain pour l’emploi de 2,25 billions de dollars, prévoyant qu’il créera des emplois syndicaux «bien rémunérés». Il a déployé un plan pour les familles américaines de 1,8 billion de dollars axé sur les programmes sociaux lors de son discours au Congrès la semaine dernière. Le libellé de la législation n’a pas encore été rédigé pour l’un ou l’autre plan.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié le plan américain des familles de proposition d ‘«infrastructure personnelle».

«L’infrastructure personnelle doit être construite pour que l’infrastructure physique implique tout le monde dans sa réussite», a-t-elle déclaré jeudi. «Et c’est pourquoi, que ce soit les femmes, les minorités, les personnes de couleur, les anciens combattants, les communautés amérindiennes rurales, ainsi que les entreprises, doivent pouvoir participer à tout cela.»

D’autres ont qualifié la proposition de Biden de plan «d’infrastructure humaine».

La sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a tweeté plus tôt ce mois-ci que les congés payés, la garde d’enfants et les soins sont considérés comme des infrastructures.

McConnell a déclaré lundi que les nouveaux plans de Biden sont “chargés d’augmentations fiscales qui ralentiront l’économie et de plus de dettes au nom de l’infrastructure, mais bien sûr, l’infrastructure n’est qu’une partie de ce qu’ils ont à l’esprit.”

Le républicain du Kentucky a fait valoir que les démocrates au Congrès “ne peuvent tout simplement pas résister à étirer la pandémie” et “l’utiliser comme une justification pour des dépenses supplémentaires bien au-delà de ce qui est le mieux pour le pays.”

On a demandé à McConnell s’il pensait que des républicains soutiendraient les plans de Biden.

“Je pense que cela vaut la peine d’en parler, mais je ne pense pas qu’il y aura de soutien républicain, aucun, zéro pour le sac de 4,1 billions de dollars, qui contient une infrastructure mais beaucoup d’autres choses”, a déclaré McConnell, définissant le étape pour les démocrates d’essayer à nouveau d’utiliser la réconciliation budgétaire.

En mars, comme Just the News l’a précédemment rapporté, un démocrate de haut niveau a qualifié le prochain plan d’infrastructure de Biden de «sac à main» pour d’autres points de l’ordre du jour démocrates liés à des questions telles que le changement climatique, les soins de santé et l’immigration.

McConnell a déclaré qu’un plan d’infrastructure physique ciblé devrait totaliser environ 600 milliards de dollars.

«Nous sommes prêts à faire un paquet d’environ 600 milliards de dollars qui traite de ce que nous sommes tous d’accord comme étant l’infrastructure et à discuter de la façon de payer pour cela autrement que de rouvrir le projet de loi sur la réforme fiscale de 2017», a-t-il déclaré, attribuant le croissance de l’économie pré-pandémique avec un faible taux de chômage à la loi de réforme fiscale. «S’il s’agit d’infrastructure, parlons d’infrastructure.»