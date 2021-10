Biden et Harris s’expriment lors d’une cérémonie marquant l’anniversaire du mémorial MLK Jr.

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont pris la parole jeudi lors d’une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de l’érection du mémorial Martin Luther King Jr. à Washington, DC

Biden a profité de l’occasion pour discuter des priorités clés de son programme législatif et pour relier ses efforts à ceux de King.

Au cours de son discours, Biden a évoqué l’héritage de King tout en discutant des tentatives de son administration pour élargir l’accès aux électeurs, affirmant que le droit de vote est soumis à une « agression incessante des républicains ».

« La chose la plus antiaméricaine que chacun d’entre nous puisse imaginer, la plus antidémocratique et la plus antipatriotique, et pourtant malheureusement pas sans précédent, à maintes reprises, nous avons été témoins de menaces contre le droit de vote et d’élections libres et équitables se concrétisent, » Biden a déclaré lors de son discours. « Chaque fois, nous avons riposté et nous devons continuer à nous battre aujourd’hui. »

Harris a fait écho aux commentaires de Biden concernant la réforme électorale tout en louant le travail de King concernant les droits civils.

«Aujourd’hui, en tant que nation, nous devons convoquer notre propre pouvoir en tant que dirigeants, nous devons tirer parti de notre propre pouvoir, et nous avons tous un rôle à jouer et le président et moi sommes clairs sur le nôtre. Nous sommes et devons être inébranlables dans ce combat et nous devons utiliser notre voix pour dénoncer tout effort visant à entraver la justice. Et d’appeler à la justice partout », a déclaré Harris lors de son discours.

« L’Amérique ne se définit pas par sa perfection. L’Amérique est définie par notre engagement à se perfectionner. Et dans notre nation, ce sera pour toujours la voie à suivre », a-t-elle conclu.

Le mémorial MLK a été inauguré en 2011 et est le seul mettant en vedette un Afro-Américain sur le National Mall.

Lien source