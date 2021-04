Biden et Janet Yellen poussent un taux d’imposition minimum mondial. L’UE est très satisfaite. ⋆ 10z viral

par Ryan McMaken, Mises Institute:

Les planificateurs centraux et les interventionnistes rêvent depuis longtemps de fixer des taux d’imposition mondiaux uniformes pour tous les régimes. Ces mondialistes savent que tant que les États souverains ont la capacité de fixer librement leurs propres taux d’imposition, certains régimes sont tentés de s’engager dans une «concurrence fiscale» pour attirer les capitaux. Lorsque cela se produit, les «paradis fiscaux» permettent aux entreprises et aux particuliers de «magasiner» pour savoir où placer leur richesse productive.

L’antidote à ce «problème», nous dit-on, est la soi-disant harmonisation fiscale. Dans le cadre des programmes d’harmonisation fiscale, tous les gouvernements sont contraints d’imposer un certain taux d’imposition minimum afin que les pays à fiscalité élevée n’aient pas à concurrencer les pays à faible fiscalité. Le non-respect est assorti de sanctions.

Sans paradis fiscaux, bien sûr, les régimes ont plus de liberté pour augmenter les impôts à des niveaux toujours plus élevés, car l’écart entre les régimes à fiscalité élevée et les régimes à faible imposition est considérablement réduit.

Donc, personne ne devrait surprendre que la secrétaire au Trésor du président Biden, Janet Yellen, fasse maintenant pression pour un impôt minimum mondial sur les sociétés et pour une augmentation de l’impôt sur les sociétés aux États-Unis:

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a appelé lundi à l’adoption d’un impôt mondial minimum sur les sociétés, un effort pour compenser au moins partiellement les inconvénients qui pourraient résulter de l’augmentation proposée par l’administration Biden du taux d’imposition des sociétés américain. Citant une «course vers le bas de 30 ans» dans laquelle les pays ont réduit les taux d’imposition des sociétés dans le but d’attirer les entreprises multinationales, Yellen a déclaré que l’administration Biden travaillerait avec d’autres économies avancées du Groupe des 20 pour fixer un minimum.

Naturellement, un tel système ne fonctionne pas sans un moyen de punir les pays qui ne coopèrent pas. Selon .,

Le plan américain envisage un taux minimum d’imposition des sociétés de 21%, couplé à l’élimination des exonérations sur les revenus des pays qui n’adoptent pas un impôt minimum pour décourager le transfert d’emplois et de bénéfices à l’étranger.

En d’autres termes, «la mesure d’imposition des sociétés de Biden pénaliserait également d’autres pays sans un impôt minimum sur les sociétés en imposant plus lourdement leurs filiales aux États-Unis»

Une longue guerre contre la concurrence fiscale

La nouvelle attaque des États-Unis contre les paradis fiscaux et la concurrence fiscale intervient après des années de tentatives de la part de l’UE et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’imposer des taux d’imposition minimum applicables. L’OCDE est actuellement en train de négocier ce que Daniel Mitchell appelle un «cartel mondial à forte fiscalité».

De plus, la Commission européenne se plaint depuis de nombreuses années des États membres à faible taux d’imposition au sein du bloc.

Début 2019, par exemple, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lancé l’idée de mettre fin à la capacité des membres de l’UE de s’opposer aux changements de politique fiscale afin de rendre les taux d’imposition plus égaux dans les pays de l’UE. L’Irlande et la Hongrie, qui ont adopté des taux d’imposition bas pour attirer les entreprises, se sont longtemps opposées à ces efforts. Malte s’est également opposée avec véhémence.

Dans l’UE, la France et l’Allemagne – les États les plus grands et les plus puissants du bloc – font pression depuis des années pour une politique fiscale des entreprises à l’échelle de l’UE. L’Allemagne et la France ont déjà annoncé leur intention de poursuivre bilatéralement une politique commune de l’impôt sur les sociétés, mais ce n’est que la première étape. La prochaine étape consiste à imposer également des taux d’imposition minimaux au reste de l’Europe.

L’Europe n’est pas le seul endroit où les régimes ont espéré attirer des capitaux avec des taux d’imposition bas. Les petites nations insulaires des Caraïbes fonctionnent également comme des paradis fiscaux et ont gagné la colère des dirigeants de l’Union européenne.

À bien des égards, l’effort d’harmonisation fiscale est également une guerre contre les petits pays, menée par de grands et puissants pays.

Après tout, les petits pays disposent d’outils limités pour attirer les capitaux. Toutes choses étant égales par ailleurs, les petits pays qui utilisent de petites monnaies locales sont désavantagés dans un monde de monnaies fiduciaires concurrentes. Les petits pays ont aussi potentiellement moins accès à la main-d’œuvre prête à l’emploi et aux autres intrants nécessaires à la production. Enfin, les petits pays sont désavantagés lorsqu’ils sont physiquement situés loin des autres centres de capitaux. C’est le cas de nombreux pays des Caraïbes et d’Europe orientale.

Est contre Ouest et riche contre pauvre

Les petits pays peuvent être compétitifs en abaissant les taux d’imposition des sociétés. C’est en partie la raison pour laquelle l’Irlande, Malte et la Hongrie ont toutes mené des politiques de faible imposition. En fait, en 2019, la Hongrie a réduit son taux d’imposition des sociétés de 19% à 9%. L’Irlande – qui a longtemps été à la périphérie de l’Europe et était considérablement plus pauvre que le reste de l’Europe occidentale au début des années 1990 – est maintenant connue pour son taux d’imposition des sociétés relativement bas, qui est maintenant de 12,5 pour cent. En revanche, le taux d’imposition des sociétés en France en 2020 était de 32%. Le taux de l’Allemagne était de 29,9 pour cent. En effet, ce n’est pas un hasard si les anciennes économies établies de l’UE – la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas – ont toutes des taux d’imposition des sociétés plus élevés que les anciens pays du rideau de fer.

En Pologne et en Tchéquie, par exemple, le taux d’imposition des sociétés est de 19%. C’est 16% en Roumanie. Naturellement, après la fin de l’Union soviétique, ces pays ont cherché à élever leur niveau de vie et à entrer sur le marché mondial. Une façon d’attirer des capitaux était de rendre leurs économies plus attrayantes pour les capitalistes étrangers.

Le riche ouest de l’Europe n’a jamais approuvé cette stratégie.

Ainsi, depuis au moins une décennie, les politiciens de l’UE se plaignent ouvertement que la concurrence fiscale est «une menace pour l’Union européenne». Les régimes de l’Ouest n’aiment pas avoir à faire face à des régimes plus petits et plus pauvres qui peuvent offrir des impôts moins élevés aux employeurs, aux investisseurs et aux producteurs.

En savoir plus @ Mises.org