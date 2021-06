Biden et Johnson se rencontrent et signent une charte de l’Atlantique mise à jour pour réaffirmer l’amitié entre les États-Unis et le Royaume-Uni .

in

Le président Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont rencontrés jeudi et ont réaffirmé l’amitié durable de leurs pays en signant un document historique qui énonce des engagements clés entre eux et avec les alliés de l’OTAN.

Dans une version mise à jour de la Charte de l’Atlantique, un document de la Seconde Guerre mondiale initialement rédigé entre le président Franklin Roosevelt et le Premier ministre Winston Churchill, les dirigeants mondiaux ont formulé huit engagements, dont un sur la santé publique, le changement climatique et la protection de la démocratie.

Le document défend également les droits humains fondamentaux, lutte contre les inégalités et établit une relation internationale plus forte grâce à l’adoption de lois, y compris la protection contre l’ingérence électorale et la désinformation.

La signature de la charte par Biden et Johnson “réaffirmera leur engagement à travailler ensemble pour réaliser notre vision d’un avenir plus pacifique et plus prospère”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

“Notre Charte de l’Atlantique revitalisée, s’appuyant sur les engagements et les aspirations énoncés il y a quatre-vingts ans, affirme notre engagement continu à soutenir nos valeurs durables et à les défendre contre les défis nouveaux et anciens”, indique également le communiqué.

Le document original exposait ce que les États-Unis et le Royaume-Uni voulaient pour le monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale, même s’il a été signé pendant la guerre en 1941.

Il comprenait des promesses telles qu’aucun des deux pays ne tentant de réaliser des gains territoriaux aux dépens de l’autre, le désarmement des pays agresseurs et le rétablissement du contrôle des pays pris par les Allemands. Il a également inspiré la création de l’OTAN.

L’accord est intervenu lors d’une réunion privée entre les deux hommes qui a duré environ 90 minutes et avant le début officiel du sommet des dirigeants mondiaux du G-7 à Cornwall, en Angleterre. Biden devrait également rencontrer la reine Elizabeth II lors d’un voyage en Angleterre ce week-end.