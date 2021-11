Biden et la Fed : pourquoi Powell ou Brainard ne changeront pas grand-chose pour la crypto

Placer des paris sur quel candidat à la présidence de la Réserve fédérale serait le meilleur pour les crypto-monnaies ? La réponse pourrait décevoir : le titulaire Jerome Powell et le premier gouverneur suppléant de la Fed Lael Brainard sont considérés comme ayant à peu près le même impact.

Les spéculations sur qui sera le prochain président de la Fed se sont intensifiées après que le président du Sénat des banques, Sherrod Brown, a déclaré au début de la semaine que des responsables de la Maison Blanche lui avaient dit de s’attendre à une annonce de nomination à court terme du président Joe Biden. L’anticipation a été surchargée après que Biden a déclaré mardi qu’il prendrait une décision finale dans environ « quatre jours ». Ce commentaire portait sur le timing vendredi ou samedi.

Brainard est considéré comme le précurseur pour remplacer Powell et a été l’un des rares régulateurs de premier plan à se plonger très tôt dans les crypto-monnaies.

Mais certains économistes avertis en crypto-monnaies affirment que les différences entre les positions des deux candidats – à la fois sur la réglementation des actifs numériques et la politique économique – sont si légères et finement nuancées que le choix pourrait ne pas faire une énorme différence pour l’industrie ou les marchés des crypto-monnaies.

Powell et Brainard sont tous deux considérés comme des colombes de la politique monétaire – ce qui signifie qu’ils seraient probablement plus tolérants à l’inflation, s’ils avaient le choix – et cela pourrait être positif pour le bitcoin étant donné l’utilisation de la crypto-monnaie par de nombreux investisseurs comme couverture contre la hausse des prix. Ils partagent également, de manière générale, la conviction que les crypto-monnaies ne devraient pas être autorisées à se développer sans entraves au point de menacer le système financier existant.

« Je ne pense pas que les politiques de la Fed envers la cryptographie seraient si différentes sous Brainard que sous Powell », a déclaré Ian Katz, directeur général de Capital Alpha Partners, un cabinet de conseil qui conseille les investisseurs sur les politiques fédérales. « Tous les deux sont des institutionnalistes traditionnels de la Fed qui voudraient que les régulateurs jouent un rôle important dans la supervision de la cryptographie et s’assurent qu’elle ne cause pas de risques pour la stabilité financière. »

Les positions politiques de Powell et ses antécédents en matière d’utilisation de mesures de relance monétaire généreuses pour aider à sortir l’économie américaine du malaise économique et des turbulences du marché induits par la pandémie sont bien documentés. Mais qui est Brainard et plus important encore, que pourrait signifier sa nomination pour l’industrie de la cryptographie ?

Qui est Lael Brainard ?

Brainard siège au Conseil des gouverneurs de la Fed depuis 2014 et était auparavant sous-secrétaire du Département du Trésor américain. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en économie de l’Université Harvard.

Brainard est l’un des responsables de la Fed les plus virulents dans le domaine des crypto-monnaies depuis 2016 et s’est récemment penché sur l’émission possible d’une monnaie numérique émise par la banque centrale (CBDC).

« En introduisant une monnaie de banque centrale sûre et accessible aux ménages et aux entreprises dans les systèmes de paiement numériques, une CBDC réduirait le risque de contrepartie et les risques associés de protection des consommateurs et de stabilité financière », a déclaré Brainard dans une déclaration préparée lors de l’événement Consensus 2021 de CoinDesk en mai.

Powell a récemment déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’interdire complètement les crypto-monnaies, mais a déclaré que les pièces stables avaient besoin d’une plus grande surveillance réglementaire. Un stablecoin est un type de crypto-monnaie dont la valeur est liée à un actif extérieur, tel que le dollar américain ou l’or, pour stabiliser le prix.

Dollar numérique

Un dollar numérique – une forme symbolique émise par la banque centrale de la monnaie américaine – pourrait aider à améliorer l’accès financier pour les personnes non bancarisées et faciliter le décaissement de l’aide gouvernementale, selon certains partisans de l’innovation. Certains opposants soutiennent que les technologies existantes peuvent être mieux adaptées à ces tâches.

Dans la course mondiale aux pays adoptant les CBDC, les États-Unis sont considérés comme légèrement en retard, un certain nombre de pays expérimentant déjà le concept et le yuan numérique chinois est déjà à l’essai.

« Si d’autres grandes juridictions introduisent des CBDC à des fins non seulement de paiements nationaux, mais également de paiements internationaux, il m’est tout simplement très difficile d’imaginer que les États-Unis, étant donné le statut du dollar en tant que monnaie dominante dans les paiements internationaux, ne le feraient pas. venir à la table », a déclaré Brainard en septembre lors d’une table ronde de la National Association for Business Economics (NABE) sur l’économie américaine.

Powell contre Brainard

Une nomination de Brainard signifierait-elle donc une voie claire pour émettre une CBDC adossée au dollar américain ? C’est compliqué.

«Je pense que certainement les personnes qui veulent voir une Fed plus active et une Fed plus pratique en ce qui concerne tout déploiement d’une monnaie numérique de banque centrale soutiendraient Brainard, et ils sont certainement encore une fois, au sein de l’aile progressiste du Parti démocrate. Party », a déclaré Garrick Hileman, responsable de la recherche chez Blockchain.com, dans une interview avec CoinDesk.

Cependant, la décision pourrait revenir au Congrès, car la Fed ne sera probablement pas en mesure de décider sans une contribution législative.

« Bien que la Fed gagnerait peut-être un défenseur plus virulent de la CBDC, je pense toujours qu’il s’agit en fin de compte d’une décision du Congrès », a déclaré Hileman. Il a ajouté qu’il y a une résistance croissante à Washington à l’idée d’une CBDC et il est sceptique si sa nomination changera la mentalité.

Katz, de Capital Alpha Partners, déclare que les démocrates semblent être plus sceptiques à l’égard de la cryptographie que les républicains.

Les États-Unis ont-ils besoin d’une CBDC ?

Le chemin de Brainard pour soutenir les CBDC n’était pas linéaire. Sa position s’est inversée après que le stablecoin proposé par Facebook, à l’origine connu sous le nom de libra, et que COVID-19 soit entré dans les discussions.

En 2017, Brainard a déclaré qu’elle ne voyait « aucun besoin démontré et convaincant d’une monnaie numérique émise par la Fed ». Ensuite, Facebook, rebaptisé Meta depuis, a introduit sa propre monnaie numérique « libra », en 2019, ce qui a menacé le statu quo des espèces émises par la banque centrale.

L’arrivée de COVID-19 au début de 2020 a accéléré la poussée vers les paiements sans contact, et peut-être renforcer les arguments pour que les crypto-monnaies deviennent plus courantes.

Brainard faisait partie de ceux qui ont critiqué le projet « libra », révélant en février 2020 que la Fed avait déjà commencé à rechercher les paiements numériques et à déterminer les problèmes qui peuvent exister autour d’eux.

« Je pense qu’il est vital pour nous de solliciter un large éventail de points de vue sur ce à quoi pourraient ressembler les avantages et les risques possibles associés à l’introduction d’un dollar numérique de banque centrale », a déclaré Brainard lors du panel NABE.

Lael Brainard est-il une colombe ?

Pour évaluer l’implication de la prochaine présidence de la Fed, un élément clé est l’inflation américaine, qui a augmenté à 6,2 % en octobre, la plus rapide en trois décennies.

L’inflation est devenue un sujet encore plus important pour le secteur de la cryptographie, car le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, est de plus en plus considéré comme un « or numérique » ou une réserve de valeur, pour se protéger contre la hausse des prix. Certains analystes et économistes considèrent Brainard comme plus accommodant que Powell, bien que de nombreux investisseurs puissent soutenir qu’il serait difficile d’appliquer une politique monétaire plus souple que celle que le président actuel a supervisée.

« Bien que nous considérions le gouverneur Brainard comme penché un peu plus accommodant que Powell, en particulier en ce qui concerne l’accent mis sur la nouvelle nature » large et inclusive « de l’objectif d’emploi maximal de la Fed, il y a quelques raisons pour lesquelles nous ne pensons pas que cette nomination aura un impact important impact sur la trajectoire politique générale », a déclaré l’économiste en chef américain de la Deutsche Bank, Matthew Luzzetti, dans une récente note de recherche.

Luzzetti a fait valoir que l’inflation devrait rester élevée l’année prochaine, ce qui rendrait la Fed « mal à l’aise » quel que soit le nominé. En outre, les présidents régionaux de la Fed et les membres du conseil d’administration tels que Waller devraient rester bellicistes.

« En tant que tel, il y aurait des contraintes sur la façon dont le comité pourrait changer d’attitude, même si le nouveau président de la Fed voulait pousser la politique dans cette direction », a déclaré Luzzetti.

De plus, il est possible que Brainard devienne plus belliciste s’il est nommé et confirmé, a déclaré Hileman de Blockchain.com.

« Une chose que je voudrais souligner est que souvent les personnes qui entrent dans le rôle de président de la Fed avec la réputation d’être » plus conciliantes « seront en fait plus bellicistes, du moins au début, en raison de la nécessité d’établir leur crédibilité, leur crédibilité auprès de marchés, et avec les sceptiques », a-t-il déclaré.