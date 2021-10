Biden et les Européens abordent le programme nucléaire iranien dans les pourparlers de Rome

Alors que le programme nucléaire iranien fait des progrès troublants, le président Joe Biden devrait se réunir samedi avec des alliés européens pour discuter de la stratégie alors qu’ils font pression pour une résolution diplomatique – et pour prévoir la possibilité que l’Iran refuse de revenir à la table des négociations.

La rencontre avec les dirigeants de l’Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne – connue sous le nom d’E3 – intervient à un moment charnière, alors que l’Iran continue d’enrichir de l’uranium à des niveaux proches de la qualité militaire. Biden tente de relancer l’accord nucléaire de 2015 et de remettre l’Iran en conformité avec le pacte qui aurait gardé la république islamique à au moins un an de la possibilité de déployer une arme nucléaire.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que la réunion avec l’Allemande Angela Merkel, le Français Emmanuel Macron et le Britannique Boris Johnson mettrait en vedette les dirigeants « chantant tous la même chanson sur cette question ».

Il l’a qualifiée d' »étude en contraste avec l’administration précédente puisque l’Iran était l’une des zones de divergences les plus profondes entre l’administration précédente et les Européens ».

Le président Joe Biden arrive pour une réunion avec le pape François au Vatican, le vendredi 29 octobre 2021. (Associated Press)

Le chien de garde atomique de l’ONU a déclaré que l’Iran violait de plus en plus l’accord, connu sous le nom de Plan d’action global commun. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 et les États-Unis ont participé indirectement à des pourparlers visant à remettre Washington et Téhéran en conformité. Ces pourparlers de Vienne sont en pause depuis juin, date à laquelle le président iranien Ebrahim Raisi a pris le pouvoir.

La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine et l’Union européenne font toujours partie de l’accord.

La réunion de samedi fait suite à quelques jours après qu’Ali Bagheri, vice-ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur en chef pour les pourparlers, a tweeté que l’Iran avait accepté de reprendre les négociations d’ici la fin novembre et qu’une date pour la reprise des pourparlers « serait annoncée au cours du prochain la semaine. »

Sullivan a déclaré jeudi que les États-Unis essayaient toujours de déterminer si l’Iran était sérieux au sujet des négociations.

« Ce n’est pas encore tout à fait clair pour moi si les Iraniens sont prêts à reprendre les pourparlers », a-t-il déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One alors que Biden s’envolait pour Rome pour le sommet du Groupe des 20. « Nous avons entendu des signaux positifs qu’ils le sont, mais je pense que nous devons attendre et voir quand et s’ils se présenteront réellement à la table des négociations. »

Sullivan a déclaré que le groupe enverrait des « messages clairs » à l’Iran que la fenêtre de négociation « n’est pas illimitée ».

« Nous retenons bien sûr toutes les autres options pour pouvoir traiter ce programme si nécessaire », a-t-il déclaré.

La réunion de samedi intervient quelques jours après que des responsables américains aient accusé l’Iran d’une attaque de drones contre un avant-poste américain éloigné en Syrie. Des responsables ont déclaré lundi que les États-Unis pensaient que l’Iran avait financé et encouragé l’attaque, mais que les drones n’avaient pas été lancés depuis l’Iran.

Aucun mort ni blessé n’a été signalé à la suite de l’attaque.

En représailles, le département du Trésor américain a annoncé lundi de nouvelles sanctions contre deux hauts responsables du Corps des gardiens de la révolution iraniens et deux sociétés affiliées pour avoir fourni des drones meurtriers et du matériel connexe à des groupes d’insurgés en Irak, au Liban, au Yémen et en Éthiopie.

La réunion intervient en marge du sommet du Groupe des 20 à Rome, la première étape du voyage à l’étranger de cinq jours de Biden qui le conduira également à une conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse.

Des responsables américains ont déclaré que Biden devait également participer samedi à une session plénière avec d’autres dirigeants mondiaux sur la pandémie de COVID-19 et la reprise économique.

On s’attendait à ce que Biden fasse pression pour progresser vers son objectif d’établir un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15%, alors même que ses efforts nationaux pour augmenter le taux des entreprises à ce chiffre étaient bloqués dans les limbes à Washington.

Il devait également discuter des mesures visant à atténuer la crise mondiale de l’approvisionnement énergétique qui a entraîné une hausse des prix, mettant en péril la reprise économique mondiale.