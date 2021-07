Biden et Merkel promettent une position ferme sur l’agression chinoise et russe – « Soyez solidaires » | Monde | Nouvelles

Les dirigeants se sont rencontrés et ont discuté d’un certain nombre de points, notamment du comportement agressif de la Russie et de la Chine. M. Biden et Mme Merkel ont convenu de collaborer contre l’agression russe et les actions antidémocratiques de la Chine. “Nous sommes solidaires et continuerons de le faire pour défendre nos alliés du flanc oriental à l’OTAN contre l’agression russe”, a déclaré Biden lors de leur conférence de presse conjointe.

Le président des États-Unis, 78 ans, et la chancelière allemande, 66 ans, ont discuté des restrictions pandémiques en cours lors de la visite du dirigeant allemand.

“C’est en cours maintenant”, a déclaré M. Biden.

“Et je serai en mesure de répondre à cette question dans les prochains jours, ce qui est susceptible de se passer.”

Le président a déclaré qu’il avait demandé à l’équipe Covid de l’administration d’évaluer quand les restrictions pourraient être levées.

“La coopération entre les États-Unis et l’Allemagne est solide et nous espérons la poursuivre, et je suis convaincu que nous le ferons.”

Le dirigeant allemand est le premier dirigeant européen à rendre visite à M. Biden à la Maison Blanche.

“J’apprécie l’amitié”, a déclaré Mme Merkel.

Bien loin de chez elle, la chancelière Merkel a exprimé ses “plus sincères condoléances” aux personnes souffrant de certaines des pires inondations que l’Allemagne ait connues depuis des décennies.

“Ma sympathie va aux proches et aux morts et disparus”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

“Je crains que nous ne voyions toute l’étendue de cette tragédie que dans les prochains jours.”

Elle a garanti le soutien du gouvernement avec les efforts de sauvetage.